Politycy KP-PSL domagają się rozpoczęcia prac nad projektem Otwarty Parlamentaryzm, czyli pakietem rozwiązań, które - jak mówili - "gwarantują rzetelną legislację, dają polskiemu parlamentowi rzeczywiste funkcje kontrolne i przywracają znaczącą rolę parlamentu w dziedzinie polityki europejskiej".

Wśród zawartych w projekcie postulatów są m.in. godzina pytań do premiera oraz "przywrócenie dialogu społecznego i konsultacji" w pracach nad projektami ustaw.

"Dopominamy się o rozpoczęcie prac nad Otwartym Parlamentaryzmem, czyli pakietem rozwiązań, które gwarantują rzetelną legislację, dają polskiemu parlamentowi rzeczywiste funkcje kontrolne, a także przywracają znaczącą rolę parlamentu w dziedzinie polityki europejskiej" - podkreślił senator Kazimierz Michał Ujazdowski (KP-PSL) w piątek na konferencji prasowej w Sejmie.

Zdaniem senatora zawarty w projekcie wymóg konsultowania wszystkich aktów prawnych przez 21 dni czy wykluczenie dzikiej legislacji oznaczałyby wyeliminowanie rażących błędów prawnych. "Nie ma tygodnia, by rządzący nie popełnili błędu przez ekspresowy tryb przyjmowania projektów" - zauważył Ujazdowski.

W jego ocenie, przyjęcie Otwartego Parlamentaryzmu oznacza "jakościową zmianę na lepsze". "Proponujemy ją i domagamy się, aby podjąć prace w tej sprawie" - mówił Ujazdowski.

Zdaniem posła Andrzeja Grzyba (KP-PSL) ostatnie regulacje rządzących dobitnie pokazują potrzebę zmian w procesie legislacji. "Błędy, poprawki, kolejne ustawy poprawiające i brak dopuszczania głosu innych, na przykład samorządowców powoduje totalny chaos. Odpowiedzią na to jest Otwarty Parlamentaryzm" - powiedział poseł.

Grzyb zwracał uwagę na sprawy europejskie. "Uważamy, że przed każdą Radą Europejską i po jej zakończeniu powinno być przedstawione Sejmowi sprawozdanie ze strony premiera. Uważamy, że to jest konieczne dla pełnej jasności do jakich decyzji przychylił się premier polskiego rządu w trakcie prac Rady Europejskiej" - powiedział poseł.

Zaznaczył, że są takie dokumenty, jak na przykład plan pracy Komisji Europejskiej na następny rok łącznie z planem wszystkich legislacji. "Powinien on zostać poddany ocenie polskiego parlamentu. Nigdy takiej dyskusji nie było" - zaznaczył Grzyb.

Wskazał również, że co pół roku jest sprawozdanie z konkretnych decyzji prezydencji, a przed wszystkim udziału Polski w pracach tej prezydencji. "Bardzo często jest tak, że te sprawozdania są przedkładane Sejmowi dopiero po roku, po pół roku, a niektóre do tej pory nie doczekały się takiego sprawozdania - to błąd" - ocenił Grzyb.