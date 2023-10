Politycy Lewicy: wyborcy dali "czerwoną kartkę" PiS i Konfederacji

Lewica wraca do współrządzenia, ale następny rząd nie może popełnić błędów, przez które wygrywał PiS - państwo musi być prospołeczne, rząd musi łączyć, a nie dzielić - mówili w rozmowie z PAP politycy Lewicy po ogłoszeniu wyników exit poll.

Z sondażu exit poll przeprowadzonego przez IPSOS, Lewica zdobyła poparcie 8,6 proc., co może przełożyć się na 30 mandatów w Sejmie.

Sekretarz Generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek ocenił w rozmowie z PAP, że wyniki exit poll to sukces.

Jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg w rozmowie z PAP po ogłoszeniu wyników sondażu podkreślał, że należy czekać na oficjalne wyniki z PKW.

- Zarówno jeśli chodzi o rozkład poparcia, jaki mandatów. Wtedy będziemy tak naprawdę ostatecznie mogli rozmawiać o tym, jaki kształt będzie miała rządząca większość - zaznaczył.

- Nasze stanowisko programowe jest znane i perfekcyjnie klarowne; niektórzy w trakcie kampanii mówili - traktując to jako zarzut- że Lewica jest programowo nudna, bo konsekwentnie mówi to samo. My mówimy to samo w trakcie kampanii, ale także i po kampanii, w nowym Sejmie - o te sprawy będziemy się równie konsekwentnie upominać. Przed nowym Sejmem jest wiele ważnych zadań, ale pierwsze i podstawowe brzmi - nie popełnić tych błędów, które już raz doprowadziły PiS do władzy. Ich można uniknąć, ale do tego nowy rząd musi być konsekwentnie prospołeczny, musi być rządem, który łączy, a nie dzieli; musi być rządem społecznej odpowiedzialności - o to będziemy walczyć - mówił polityk.

Lewica "absolutnie nie odpuści kwestii dobrych usług publicznych"

Startująca w tych wyborach do Senatu Magdalena Biejat podkreśliła, że Lewica "absolutnie nie odpuści kwestii dobrych usług publicznych".

- To, żeby zapewnić jak najlepsze wsparcie tym, którzy tego potrzebują; chodzi o prawa kobiet, w tym prawo do legalnej aborcji, to budowa mieszkań na wynajem, transport, inwestycje w po prostu sprawnie działające państwo - to są sprawy dla nas fundamentalne, z którymi szliśmy do kampanii, i to są ważne dla ludzi. Na następną kadencję idziemy po to, żeby te sprawy załatwić.

Dodała, że w koalicji z KO i Trzecią Droga "niektóre postulaty łatwo będzie zrealizować".

- To postulaty dotyczące chociażby zielonej transformacji i postawienia na odnawialne źródła energii i atom. To na pewno kwestie dotyczące uporządkowania spraw instytucjonalnych. Inne będą wymagały trochę więcej przekonywania, ale na tym polega właśnie kompromis - żeby zawrzeć taką umowę, która będzie nie o stołkach i sprawach personalnych, ale przede wszystkim o programie - dodała.

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus oceniła, że "po dzisiejszym wieczorze wiemy, że PiS nie będzie miał większości nawet z Konfederacją - to świetna informacja". Jak mówiła, nie boi się rozmów koalicyjnych z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą:

- Polkom i Polakom zależy na tym, żeby pewne zmiany wprowadzić (...) Wszyscy znamy swoje postulaty z kampanii wyborczych, najpierw poczekajmy na oficjalne wyniki" - mówiła. "Mamy fenomenalną frekwencję; nikt z nas tego nie przewidział i nikt z nas nie jest w stanie stwierdzić, jak to się przełoży na wyniki poszczególnych komitetów - mówiła.

"Po 4 latach w 2019 roku Lewica wróciła do Sejmu; po kolejnych 4 latach w tym Sejmie wraca do współrządzenia"

- Po 4 latach w 2019 roku Lewica wróciła do Sejmu; po kolejnych 4 latach w tym Sejmie wraca do współrządzenia. Na razie mamy wyniki exit poll; myślę, że jutro, a najdalej we wtorek okaże się, że dla Lewicy jest realny dwucyfrowy wynik, a oczywiście mieć lepiej czterdzieści kilak mandatów niż 30 - powiedział. Jak dodał, wyborcy dali "czerwoną kartkę" PiS i Konfederacji.

Polityk stwierdził, że po stworzeniu ewentualnego rządu koalicyjnego konieczny będzie audyt finansów państwa.

- Po to, żeby wiedzieć na czym stoimy - obawiamy się, że ta kreatywna księgowość rządu i premiera Mateusza Morawieckiego mogła doprowadzić do naprawdę zapaści - wskazał. Dodał, że na kolejnym miejscu jest "naprawa stosunków z sąsiadami i Unią Europejską, a przede wszystkim doprowadzenie do tego, by po prawie 900 pieniądze z KPO, które należą się Polkom i Polakom, przypłynęły do naszego kraju".

Kulasek, dotychczas wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej, został również zapytany o zarzuty polityków PiS, że po ewentualnym zwycięstwie opozycja doprowadzi do zawartych przez rząd PiS kontraktów zbrojeniowych.

- Na pewno te kontrakty będą przejrzane, ale nikt nie będzie w obecnej sytuacji pewnych rzeczy wypowiadał tylko dlatego, że zrobiła to poprzednia ekipa. Uważamy, że pewne rzeczy na pewno można było zrobić lepiej, niektóre będzie pewnie można renegocjować - dodał, oceniając, że dotychczasowe kontrakty przewidywały m.in. zbyt mały udział polskiego przemysłu obronnego.