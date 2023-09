Politycy muszą uważać. Są wyborcy, którzy pilnie wsłuchują się w ich słowa

Kampania wyborcza nabiera rozpędu, ale część osób jeszcze nie wie, kogo poprze. Według sondaży to ponad 40 proc. wyborców. Nasze obserwacje w pełni to potwierdzają.

Dyskusja wokół wyborów jest już na tyle gorąca, że wydaje się, iż partie walczące o władzę podzieliły elektorat i szukają poparcia już tylko w osobach, które o głosowaniu nigdy nie myślały.

Jest jednak wielu aktywnych wyborców, którzy obserwują kampanię, słuchają i analizują, ale decyzji jeszcze nie podjęli.

Czekają na ostateczną ofertę programową poszczególnych koalicji - wtedy wybiorą.

Sondaże przeprowadzone w sierpniu i na początku września wskazują, że partie polityczne mają jeszcze do pozyskania łącznie 40-45 proc. wyborców - to liczba osób aktywnych, obserwujących i analizujących kampanię wyborczą, lecz jeszcze niezdecydowanych. Nie wiedzą, kogo poprą. Krótki sondaż Parlamentarny.Pl wśród osób niezaangażowanych w kampanię w dużym stopniu to potwierdza, chociaż jednocześnie wskazuje, że najmłodsi wyborcy raczej na wybory się nie wybierają.

Wypowiedzi naszych rozmówców pokazują, że spora część społeczeństwa daje sobie jeszcze czas na podjęcie ostatecznej decyzji wyborczej. Słucha wypowiedzi polityków, analizuje i racjonalizuje obietnice poszczególnych ugrupowań.

Dzieli się też refleksją dotyczącą oceny i oczekiwań, co do polityków i partii. Ale, co ciekawe, w wypowiedziach swobodnych sami nie konkretyzują tych oczekiwań, raczej odnoszą się do sprecyzowanych wypowiedzi polityków lub komentatorów

Opinie „zwykłych” obywateli dotyczące wyborów wskazują, że ich wynik nie jest przesądzony

Andrzej, lat 56, samozatrudnienie, obserwuje kampanię, deklaruje udział w wyborach, sympatię lokuje w demokratycznej opozycji, zwłaszcza w Nowej Lewicy. Mimo to zagłosuje na Koalicję Obywatelską z powodu D'Hondta. PiS-u nie lubi, za kłamstwa i hipokryzję, kolesiostwo i rozkradanie majątku państwowego.

Bogusław, lat 64, pracownik etatowy, sympatyk i wyborca prawicy, będzie głosował na Prawo i Sprawiedliwość, bo jest solidne w realizacji obietnic, dba o ludzi i interesy Polski, jej suwerenność, niezależność od Unii Europejskiej, jej członkowie są patriotami. PiS prowadzi dobrą politykę w zakresie bezpieczeństwa, powiększa i unowocześnia armię, inwestuje w infrastrukturę (płot graniczny, kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, tunel w Świnoujściu, Centralny Port Komunikacyjny).

Platformie Obywatelskiej zarzuca brak patriotyzmu, reprezentowanie interesów Niemiec, zwijanie gospodarki, sprzedaż zakładów pracy, bezrobocie, ekonomiczne zmuszanie ludzi do wyjazdów zagranicznych do pracy, zakłamanie.

Zbigniew, lat 72, emeryt, nie sympatyzuje z żadną konkretną partią, jednak wybiera opcję liberalną i demokratyczną. Raczej będzie głosował na Koalicję Obywatelską, bo to antypis, a przeliczanie głosów na mandaty wg formuły D'Hondta wymaga ich skupienia w największej koalicji opozycyjnej. Za konieczność uważa pozbawienie władzy prawicy.

Ewa, lat 63, emerytka, jeszcze pracująca, myśli podobnie - wybierze KO bo cel, to uwolnienie kraju i Polaków od władzy prawicy - antypis jest nadrzędny.

Piotr, lat 40, pracownik, Damian, lat 40, samozatrudnienie, Kinga lat 29, pracownica, Maria lat 25, pracująca, Dawid lat 25, pracujący - nie mają zdania, nie interesują się polityką, uważają, że nie mają na nią wpływu, dlatego nie obserwują kampanii i nie będą brać udziału w wyborach.

Zjednoczona Prawica zbiera cięgi za autorytarne rządzenie, a jednocześnie punkty za politykę socjalną

Jedni do polityków i partii aktualnie rządzącej mają pretensje o arogancję, za deprawowanie, autorytarne rządzenie, bezwzględne podporządkowanie sobie sądów, prokuratury i policji, brak jakiejkolwiek krytycznej oceny własnych działań, nadmierne rozdawnictwo, ale traktowane nie jako realizację polityki społecznej, lecz przekupstwo polityczne - korumpowanie obywateli, fatalne zarządzanie kryzysem inflacyjnym, brakiem panowania nad zwyżkami cen, zły stan służby zdrowia, psucie oświaty i niski status nauczycieli, stałe problemy mieszkaniowe, chaotyczne powiększanie armii i niejasne zakupy dla wojska, problemy komunikacyjne w znacznych częściach kraju, izolację międzynarodową Polski, szczególnie w stosunkach z Unią Europejską.

Z kolei sympatycy Zjednoczonej Prawicy widzą same pozytywy - wskazują na czynnik socjalny, szczególnie 500+ i dalej 800+, dodatkowe świadczenia emerytalne w postaci 13. i 14., chwalą i stawiają jako przykłady społecznej wrażliwości i troskliwości władzy, niwelujące trudną sytuację bytową sporej części ludności, poprawiający poziom bezpieczeństwa materialnego polskich rodzin, a także umożliwiające im szersze uczestnictwo w życiu kulturalnym i cywilizacyjnym - np. poprawa odżywiania, doposażenie mieszkań, wyjazdy wczasowe, wyjście do kina itp.

Z badań sondażowych opinii społecznej wynika, że to ci wyborcy Zjednoczonej Prawicy są najbardziej usatysfakcjonowani z realizacji polityki przez rządzące partie, z którymi sympatyzują.

Wyborcy nie chcą zapomnieć Platformie Obywatelskiej liberalnej polityki gospodarczej i społecznej, ale widzą też pozytywy

Podobnie skrajne opinie i emocje prezentują przeciwnicy i zwolennicy Koalicji Obywatelskiej, głównie wobec Platformy Obywatelskiej.

Przeciwnicy Platformy Obywatelskiej zarzucają byłym liberałom liczne afery, małe zainteresowanie sprawami społecznymi, nieliczenia się z biedniejszą częścią społeczeństwa, brak tworzenia miejsc pracy, brak podwyżek płac, wysokie bezrobocie, obciążają liczną emigracją zarobkową szczególnie wśród ludzi młodych, podległość Unii Europejskiej, zależność i służalczość wobec Niemiec.

Zwolennicy PO podkreślają stabilność ustrojową za rządów ich partii z ludowcami, równowagę konstytucyjną pomiędzy poszczególnymi instytucjami władzy państwowej. Chwalą bardzo dobre stosunki Polski z zagranicą, szczególnie z Unią Europejską, NATO i Waszyngtonem, stałą współpracę i konsultacje w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego, znakomite relacje lidera PO z politykami europejskimi i światowymi.

Pozostałe ugrupowania są bez większych zarzutów, zwłaszcza Trzecia Droga

W tej burzy opinii i emocji najmniej zarzutów wyborcy formułują wobec polityków i partii koalicji Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy oraz Konfederacji. Czy jednak relatywnie spokojniejszy stosunek wyborców wobec tych ugrupowań przełoży się na ich poparcie?

Na koniec tych dywagacji postawmy pytanie naiwne, oczywiście retoryczne, ale romantyczne z punktu widzenia obywatela związanego pozytywnie - emocjonalnie z własnym krajem: - Czy kiedyś, po mądrym i spokojnym okresie rządów którejś siły politycznej, odbędą się wybory demokratyczne, w których my Polacy będziemy uczestniczyć jako rywale i konkurenci polityczni i ideologiczni, a nie wrogowie w tej naszej bezsensownej wojnie domowej.

