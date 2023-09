Politycy odkryli karty. Programy socjalne zdominowały ofertę programową

Podatki niższe lub zerowe, darmowe żłobki i dostępne przedszkola. Mieszkania dla wszystkich i lepsza służba zdrowia - to pomysły partii politycznych. Pytanie tylko, które zostaną zrealizowane.

Po zamknięciu list kandydatów na posłów i senatorów oraz konwencjach programowych czterech głównych ugrupowań partyjnych, które obyły się 9 września, rozpoczął się kolejny etap kampanii wyborczej. Czas, w którym poszczególne partie walczące o władzę propagują swoje pomysły na dobrobyt społeczeństwa oraz rozwój i bezpieczeństwo Polski, i próbują przekonać do nich wyborców, szczególnie tych jeszcze niezdecydowanych. Oczywiście, reagując na pojawiające się tematy.

Tak będzie to wyglądało do 1 października, do zwołanej przez Koalicję Obywatelską i demokratyczną opozycję manifestacji w Warszawie. Po niej, po analizie jej frekwencji i przebiegu - na finiszu zmagań - partie dokonają ostatecznych korekt w programach, a zwłaszcza sposobach ich prezentacji.

Póki co do dyspozycji mamy więc to, co partie przedstawiły 9 września na swoich konwencjach programowych. Warto przyjrzeć się tym propozycjom.

Prawo i Sprawiedliwość walczy o ciągłość utrzymania rządów

Prawo i Sprawiedliwość na konwencji programowej w Końskich wskazało osiem konkretów, które mają przekonać wyborców prawicy, do tego, że są najistotniejsze z punktu widzenia społecznych oczekiwań:

emerytury stażowe - po przepracowaniu 38 lat w przypadku kobiet oraz 43 lat w przypadku mężczyzn,

przyjazne osiedle - wielki program modernizacji i rewitalizacji bloków z wielkiej płyty,

darmowe autostrady - publiczne i prywatne,

lokalna półka - obowiązek dla marketów wprowadzenia do sprzedaży minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa, pochodzących od lokalnych dostawców,

Bon szkolny Poznaj Polskę - dofinansowanie jedno- i dwudniowych wycieczek szkolnych do miejsc ważnych dla edukacji i wychowania uczniów,

dobry posiłek - poprawa jakości posiłków wydawanych w szpitalach,

darmowe leki - dla seniorów 65+ i dzieci do 18. roku życia,

800 plus na każde dziecko (od 1 stycznia 2024 r.).

Koalicja Obywatelska - kobiety, młodzież i seniorzy mogą zdecydować o zmianie władzy

Koalicja Obywatelska na konwencji wyborczej w Tarnowie ogłosiła 100 spraw ważnych, pilnych i koniecznych do realizacji w 100 pierwszych dniach swoich rządów. Oto najważniejsze propozycje:

dla kobiet i rodzin - bezpłatny dostęp do badań prenatalnych, legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży, prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, dostęp do "antykoncepcji awaryjnej" bez recepty, procedura "in vitro" finansowana z budżetu państwa, babciowe 1500 zł - program aktywności zawodowej kobiet "Aktywna Mama",

dla młodych - dopłata 600 zł do wynajmu mieszkania, kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania,

dla seniorów - druga waloryzacja emerytur i rent, gdy inflacja będzie przekraczała 5 proc., emerytury do 5 tys. zł brutto wolne od podatku dochodowego,

dla przedsiębiorców - kasowy PIT, zniesienie zakazu handlu w niedzielę, "wakacje od ZUS-u - świadczenie urlopowe", zasiłek chorobowy płatny przez ZUS,

w zakresie opieki zdrowotnej - system rezerwacji wizyt (sms, e-mail), zniesienie limitów NFZ,

dla budżetówki i edukacji - podniesienie płac w budżetówce o 20 proc., natomiast dla nauczycieli o 30 proc., podwyżki - nie mniej niż 1500 zł brutto,

w zakresie polityki społecznej - podniesienie zasiłku pogrzebowego do 6450 zł, podniesienie kwoty z Funduszu Alimentacyjnego do 1000 zł, wprowadzenie bonu opiekuńczego dla aktywnych zawodowo opiekunów,

w podatkach - podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, wprowadzenie 0 proc. VAT na transport publiczny, zniesienie tzw. podatku Belki,

w polityce energetycznej - zamrożenie cen gazu w 2024 r. dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych,

w relacjach z Unią Europejską - wykonanie orzeczeń TSUE i ETPCz w zakresie sądownictwa, pozyskanie pieniędzy z funduszy unijnych,

w zakresie środowiska - wyłączenie najcenniejszych przyrodniczo obszarów lasów z wycinki, skończenie z nielegalnym importem śmieci do Polski,

w odniesieniu do praworządności - likwidacja obecnej tzw. neo-KRS i powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z konstytucją, rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

KO proponuje również, m.in. likwidację Funduszu Kościelnego, w sprawach rolniczych - wprowadzenie funduszu stabilizacyjnego dla rolników, w kwestiach obrony - program modernizacji polskiej armii, przystąpienie do europejskiego programu obrony przeciwrakietowej i inne rozwiązania.

Obiecuje też poprawę warunków działalności organizacji pozarządowych, a także pracy twórców oraz pracowników instytucji kultury.

Liderzy KO położyli mocny nacisk, a zarazem sformułowali jasny komunikat do wyborców "antypisu", że rzetelnie zostaną rozliczone rządy Zjednoczonej Prawicy i jej politycy.

Efekt rywalizacji wyborczej pozostałych ugrupowań zadecyduje o kontynuacji lub zmianie władzy

Swoje programy zaprezentowały również mniejsze koalicje - Konfederacja, Trzecia Droga i Nowa Lewica oraz Bezpartyjni Samorządowcy. Warto się im przyjrzeć, bo to wynik wyborczy tych partii zadecyduje, które programy dużych ugrupowań będą miały szanse na realizację.

Trzecia Droga na konwencji w Warszawie zaakcentowała następujące kwestie, ważne społecznie i do realizacji:

inwestycje w zieloną energię,

dwie handlowe niedziele w miesiącu,

milion nowych mieszkań,

akademik za 1 zł,

rodzinny PIT na wzór francuski, czyli rozliczany razem z dziećmi, promujący rodziny wielodzietne,

odliczenie składki zdrowotnej od podatku,

inwestycje w zbrojenia 50/50, (zakupy kraj/zagranica),

wsparcie dla firm transportowych, dofinansowanie do wymiany taboru na elektryczny, 100 proc.

zwrot kosztów zmiany taboru dla firm rodzinnych.

Nowa Lewica w Poznaniu znaczną część prezentacji oferty programowej poświęciła zagadnieniu pracy w świecie rozwijających się technologii i konieczności daleko idących rozwiązań w zakresie pozyskania przez pracownika dodatkowego czasu wolnego. Zaproponowała m.in. takie rozwiązania:

35-godzinny tydzień pracy,

35 dni urlopu,

20 proc. podwyżki płac w budżetówce, do 130 proc płacy minimalnej, aktualizacja o wskaźnik inflacji dwa razy w roku,

100 tys. nowych miejsc w żłobkach,

podniesienie nakładów na edukację do 3 proc. PKB, dla nauczycieli podwyżka wynagrodzeń o 20 proc.,

wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla stażystów,

100 proc wynagrodzenia za urlop chorobowy, zwolnienie L4.

Konfederacja, która już wcześniej przedstawiła swoje główne postulaty wyborcze, sprowadziła je do tzw. "czwórki konfederacji". Jest to:

proste i niskie podatki,

dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców,

mieszkania i domy tańsze o 30 proc.,

konstytucyjnie chroniona gotówka - ujęcie ogólne, niedoprecyzowane i niejasne.

Przedstawiciele Konfederacji mocno akcentują też konieczność wprowadzenia bonu edukacyjnego, czyli uwolnienia systemu oświaty, a także bonu opiekuńczego pomagającego w zwiększeniu liczby miejsc w żłobkach. Przytaczają też inne zagadnienia zawarte w obszernej "Konstytucji Wolności", będącej całościowym opisem sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej i międzynarodowej Polski, a zarazem propozycją programową Konfederacji.

Należy zaznaczyć, że wyborcy znają, będącą w obiegu medialnym tzw. piątkę Mentzena (nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej), która jest wykładnią światopoglądową polityków Konfederacji, czasem akcentowaną, czasem wyciszaną lub luźnie interpretowaną, w zależności od okoliczności (grupy odbiorców) wypowiadania się i prezentowania swojej strategii politycznej.

Bezpartyjni Samorządowcy to ostatnie z ugrupowań wyborczych, które tu należy wymienić. Jego program został ogłoszony na początku lipca, aczkolwiek dopiero po tym, jak lider ugrupowania Robert Raczyński, prezydent Lubina, ogłosił, że samorządowcy zarejestrowali listy kandydatów w 21 okręgach wyborczych, przez co ostali się ogólnopolskim komitetem i zaczęli się przebijać do świadomości wyborców. Ich program to przede wszystkim:

bezpłatna komunikacja miejska i regionalna,

podatek dochodowy ze stawką zero procent dla wszystkich osób fizycznych, a jednocześnie wprowadzenie udziału samorządu w podatku VAT,

Edukacyjny Bon Rozwojowy w wysokości 100 zł miesięcznie dla każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,

poprawa dostępności służby zdrowia, w tym zwłaszcza zwiększenie nakładów na powszechną opiekę ginekologiczną i psychologiczną dla młodych kobiet i kobiet w ciąży.

Ostatnie tygodnie przedwyborcze będą czasem przekonywania do własnym programów

Wszystkie rywalizujące siły polityczne położyły na kampanijnym stole swoje pomysły dotyczące funkcjonowania państwa, jego relacji z zagranicą oraz spraw bytowych i światopoglądowych społeczeństwa polskiego. Najbliższe dni będą czasem ciągłej prezentacji wyborczej oferty, zaciekawienia nią, uzasadnienia i uwypuklenia jej atrakcyjności. A więc pozyskania dla niej sympatyków i zwolenników, a dla partii - rzeczywistych elektorów. Sposób reklamy i omawiania propozycji oraz jego skuteczność będzie miał charakter subiektywny i emocjonalny. To ekspresja przekazu, temperament i charyzma prezentującego polityka będzie miała wpływ na ostateczną decyzję jeszcze niezdecydowanych, na kogo głosować.

Obserwujmy więc i analizujmy kampanijne zmagania, dyskusje i argumenty polityków i wyborców. To świetna praktyka i wypracowanie zwyczaju oraz przyzwyczajenia i nawyku obywatelskiego uczestnictwa w polityce i demokracji.

Na koniec tych rozważań, jeszcze uwaga o charakterze interdyscyplinarnym, na styku politologii, socjologii i historii. Po 34 latach kapitalizmu w Polsce, wszystkie liczące się ze społeczeństwem siły polityczne rywalizujące o sprawowanie władzy, walczą ze sobą o pozyskanie sympatii i zaufania tego społeczeństwa za pomocą programów i rozwiązań socjalistycznych.

Gdzieś zapodział się gospodarczy liberalizm, gdzieś zapodziała się niewidzialna ręka wolnego rynku jako najlepszy regulator procesów gospodarczych i społecznych. Ale ona zawsze była niewidzialna.

