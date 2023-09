Politycy omijają temat klimatu w kampanii. To błąd

Problem zmian klimatycznych pojawia się w programach partii doraźnie i nie wprost. Najwyraźniej żadna z partii nie uważa, że osoby, dla których ochrona klimatu ma znaczenie, będą decydować o wyniku wyborów.







Trwająca kampania wyborcza, niestety, nie stawia ochrony bezpieczeństwa klimatycznego oraz przyrody na pierwszym miejscu.

Zmiany klimatyczne to temat przenikający się w kampanii z bardziej nośnymi kwestiami, jak przyszłość górnictwa, rynek pracy, ceny energii czy bezpieczeństwo.

O priorytetach polityki klimatycznej będziemy rozmawiać podczas sesji „Polityka, energia, klimat” w czasie konferencji PRECOP 28, która odbędzie 5 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Sierpień 2023 roku był najcieplejszym sierpniem w historii – tak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rosnące temperatury oraz ekstremalne zjawisk pogodowe będące skutkiem efektu cieplarnianego wymagają wzmożonej aktywności, o co apelował zaledwie kilka dni temu António Guterres, sekretarz generalny ONZ .

- Nasza planeta właśnie przeżyła okres wrzenia – najgorętsze lato w historii. Rozpoczęło się załamanie klimatyczne. Naukowcy od dawna ostrzegali, jakie skutki wywoła uzależnienie od paliw kopalnych. Przywódcy muszą teraz zwiększyć nacisk na rozwiązania klimatyczne. Nadal możemy uniknąć najgorszego chaosu klimatycznego – i nie mamy chwili do stracenia – powiedział Guterres.

Jednak ten gorący temat nie jest paliwem kampanii wyborczej w Polsce.

- Trwająca kampania wyborcza, niestety, nie stawia ochrony bezpieczeństwa klimatycznego oraz przyrody na pierwszym miejscu. Widać, że w przeciwieństwie do jesieni zeszłego roku, gdy nad Polską wisiało widmo kryzysu energetycznego, opozycja obecnie raczej unika tego tematu, zaś PiS i Konfederacja w ostatnim czasie wzmocniły swoją antyklimatyczną i prowęglową narrację – ocenia Mikołaj Gumulski, koordynator kampanii na rzecz klimatu w Greenpeace Polska.

"Ochronimy energetykę przed ideologią". Klimat to amunicja na politycznym polu bitwy

Prawo i Sprawiedliwość – lider rankingów wyborczych – w swoim programie "Bezpieczna Przyszłość Polaków" w kontekście spraw ważnych dla klimatu pisze o podwojeniu do 2030 r. mocy zainstalowanych w OZE, a także o energii jądrowej, która docelowo stanowić ma podstawę polskiego miksu energetycznego. Równocześnie zapewnia, że do czasu zrealizowania inwestycji, węgiel jest i pozostanie gwarancją polskiego bezpieczeństwa energetycznego.

"Utrzymamy wydobycie w krajowych zakładach wydobywczych, aby zapewnić odpowiednią ilość surowca dla energetyki. Będziemy kontynuować proces tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i wspierać jej funkcjonowanie tak długo, jak będzie to konieczne, także poprzez inwestycje w utrzymanie i niezbędne modernizacje bloków węglowych. Zrealizujemy porozumienia społeczne zawarte z przedstawicielami branży górniczej i energetycznej. Ochronimy polską energetykę przed wpływami ideologii klimatycznej" – zaznaczono w programie.

Druga, konkurencyjna siła polityczna, czyli Platforma Obywatelska, jest równie kategoryczna.

- Katastrofa klimatyczna jest jednym z najważniejszych tematów dla młodego pokolenia – podkreślał podczas konwencji programowej Platformy Obywatelskiej w Tarnowie Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący PO.

- Przed nami jest absolutna katastrofa (…) ta cała nasza praca, misja, wykształcenie dzieci, wnuków, co one będą z tego miały, jeśli planeta spłonie, jeśli trzeba będzie się bić o dostęp do wody? (…) Tutaj potrzebna jest totalna rewolucja (…) my to możemy zrobić z poszanowaniem Śląska i jego tradycji, my to możemy zrobić tak, by tworzyć supernowoczesne miejsca pracy, by doprowadzić do całkowitej zmiany polskiej gospodarki – obiecywał Trzaskowski.

Od zmian klimatycznych nie można uciec. Ta kwestia pojawia się przy innych tematach

Wyraźniej kwestie klimatyczne w programach partii widoczne są przy kwestiach dotyczących środowiska naturalnego – na przykład w kontekście ochrony lasów, dostępu do wody czy cen energii.

– Pewne wątki się pojawiają bez wątpienia. To jest jeden z tematów kampanii, jak każdy inny. Najwyraźniej żadna z partii nie uważa, że osoby, dla których to jest najważniejsza rzecz na świecie, będą decydować o wyniku wyborów. Kwestie zmian klimatu przenikają się z innymi, ale jest też szereg innych tematów, których partie nie mogą zignorować – uważa prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

By problem nagłośnić, o priorytetach polityki klimatycznej będziemy rozmawiać podczas sesji „Polityka, energia, klimat” - to jedna z kilkudziesięciu debat konferencji PRECOP 28, która odbędzie 5-6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dwudniowa konferencja PRECOP 28 poprzedzi i przygotuje do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – największego światowego forum, którego celem jest wypracowanie wspólnej polityki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

W dyskusji na temat wyzwań klimatycznych, ale też miejsca tego tematu w polskiej debacie publicznej – wezmą udział przedstawiciele najważniejszych ugrupowań politycznych w kraju.