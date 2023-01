Politycy opozycji: będziemy przeciw odrzuceniu projektu zmian w ustawie o SN w pierwszym czytaniu

Podjęliśmy wspólną decyzję, że nie poprzemy żadnego wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) na wspólnej konferencji z Borysem Budką (KO), Krzysztofem Gawkowskim (Lewica) i Hanną Gill-Piątek (Polska 2050).

Sejm w środę ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, który został złożony 13 grudnia ub.r. przez posłów PiS. Projekt, według autorów, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.

Zgodnie z projektem sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać NSA, a nie - jak obecnie - utworzona niedawno Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Projekt przewiduje też poszerzenie zakresu tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, który mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Projekt uzupełnia także badania podczas testu o przesłankę ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy".

W środę w Sejmie odbyło się spotkanie liderów klubów i kół opozycyjnych w sprawie tej ustawy. Po spotkaniu szefowie klubów KO Borys Budka, Lewicy Krzysztof Gawkowski, KP-PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szefowa koła Polska 20050 Hanna Gill-Piątek wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

"Tak jak obiecywaliśmy koordynujemy działania opozycji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, który już dawno powinny trafić do Polski" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

"My jesteśmy w tej sprawie zjednoczeni, opozycja mówi jednym głosem. Wyraźnie i stanowczo, dajemy szanse, żeby te środki trafiły do Polski. Musi być to w zgodzie z naszymi przekonaniami i wartościami. Ale dzisiaj podjęliśmy wspólną decyzję, że nie poprzemy żadnego wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu (projektu zmian w ustawie o SN), tylko będziemy pracować nad tą ustawą" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.