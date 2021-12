Politycy opozycji o pomyśle "okrągłego stołu" Schetyny: autorska propozycja; jesteśmy na nią otwarci

Pomysł Grzegorza Schetyny, by powstał okrągły stół ugrupowań opozycyjnych, żeby rozmawiać, w jaki sposób iść do wyborów to jego inicjatywa własna, ale generalnie jesteśmy otwarci na rozmowy - podkreślają w rozmowie z PAP politycy KO, Lewicy i PSL.

W środę były lider PO, poseł Grzegorz Schetyna wyraził w radiowej Trójce przekonanie, że powinien powstać okrągły stół ugrupowań opozycyjnych, by "rozmawiać, w jaki sposób iść do wyborów, ale też w jaki sposób ma wyglądać Polska po PiS, jakie będą najważniejsze decyzje nowej koalicji rządzącej". Stwierdzenie to padło w odpowiedzi na pytanie jak zmienić proporcje wynikające z sondażu "Rzeczpospolitej", w którym zdecydowana większość badanych uważa, że opozycja nie jest gotowa do rządzenia.

Rzecznik PO Jan Grabiec pytany o pomysł Schetyny przyznał, że jest to pomysł autorski, ale stanowi "wyraz naszego dążenia do porozumienia w ramach opozycji". "Platforma - i Koalicja Obywatelska - zawsze była otwarta na rozmowy z naszymi partnerami opozycyjnymi i na co dzień ze sobą rozmawiamy" - zaznaczył polityk.

"Nie wiem, czego miałby dotyczyć ten okrągły stół, ale na pewno każda inicjatywa, której celem jest porozumienie opozycji wobec konkretnych kwestii jest dobrym pomysłem" - dodał Grabiec.

Także poseł PO Robert Kropiwnicki sugeruje, że to własna inicjatywa Schetyny, a nie pomysł władz partii. "Opozycja cały czas ze sobą rozmawia, współpracujemy w Sejmie i w Senacie, można to różnie marketingowo nazywać, ale współpraca cały czas jest" - podkreśla Kropiwnicki. Stąd, jego zdaniem, "na obecnym etapie takie dodatkowe inicjatywy nie są potrzebne".

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń w rozmowie z PAP podkreślił, że Lewica od dawna współpracuje na opozycji. "To szef PO Donald Tusk wyklucza Lewicę" - ocenił. "Chcielibyśmy usłyszeć jasną deklarację, że Donald Tusk chce współpracy z Lewicą, a nie z Konfederacją. Bo Donald Tusk ciągle atakuje Lewicę, a nie słyszałem ani negatywnej wypowiedzi Donalda Tuska na temat Konfederacji" - zauważył europoseł.

"Chodzą takie słuchy, że to jest robione po to, żeby kiedyś zrobić koalicję Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji" - zaznaczył Biedroń. "Chcę jasnej deklaracji, że Donald Tusk chce współpracy z Lewicą. To Lewica udowodniła, że jest prodemokratyczną opozycją. Proponowała okrągły stół opozycji w wielu kwestiach, mamy inicjatywy, do których zapraszamy inne opozycyjne partie i jesteśmy otwarci. Ale nie może być tak, że Donald Tusk nas ciągle atakuje i chroni Konfederację. Ja się boję rządu Donalda Tuska, Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikke" - oświadczył polityk.

Poseł Marek Sawicki (PSL) powiedział PAP, że każda rozmowa w kraju niezależnie od tego, czy na opozycji, czy opozycji z rządzącymi, jeśli ma przynieść pożytek, to jest potrzebna. "Natomiast trzeba ją prowadzić, a nie zwyczajnie o niej mówić. Bo słyszę często dużo rozmów, dużo zapowiedzi i potem mało działania" - dodał poseł PSL.

Jak dodał, niech opozycja najpierw wygra wybory, a później rozmawia o ewentualnych decyzjach. "Powiem szczerze, że być może rzeczywiście panowie przed Wigilią nie mają co robić i żeby uciec od żon, to chcą się zająć polityką. Radziłbym, żeby na najbliższy tydzień i pan Grzegorz Schetyna, i pozostali liderzy partii nieco się wyciszyli, może im to dobrze zrobi" - podkreślił poseł PSL.

Lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia uważa, że powinna się odbyć debata przywódców opozycji. "Szanuję Grzegorza Schetynę, ale nie uważam za słuszne odwoływania się do koncepcji Okrągłego Stołu, bo to było dobre 30 lat temu. Ja bym wolał wreszcie zobaczyć debatę, choćby liderów opozycji. Jestem gotowy do takiej debaty, (gotowy) stanąć przed jedną kamerą, przed ludźmi z Donaldem Tuskiem, w Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. I zapytajcie nas o program, o to, jaki mamy pomysł na Polskę" - powiedział Hołownia w środę w TVN24.

Posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska zauważyła, że rozmowy polityków opozycji się toczą. "Dość zaklinania rzeczywistości zjednoczoną opozycją. Rozmowa o sprawach i o tym jak ma wyglądać Polska po PiS jest ważna, dlatego od czterech miesięcy organizujemy polityczne i eksperckie konsultacje naszych planów dla Polski" - powiedziała posłanka PAP. "Przychodzą na nie przedstawiciele Porozumienia, Lewicy, PSL i KO. Rozmawialiśmy o zielonej transformacji, zdrowiu i Trybunale Konstytucyjnym. Pod koniec stycznia kolejna odsłona i dyskusja o propozycjach dla gospodarki. Zapraszamy na nie do Sejmu również pana posła Schetynę" - podkreśliła Hennig-Kloska.

"Dyskusje w ramach okrągłego stołu o wszystkim i niczym nic nie wniosą. Opozycja nie potrzebuje spotkań dla fleszy a spotkań roboczych. Pan Grzegorz Schetyna proponuje coś, co już się dzieje, co my proponujemy i w czym przedstawiciele jego partii biorą udział. Zamiast okrągłego stołu bliższa jest nam debata liderów o programie" - dodała.