Politycy PiS: Donald Tusk przebiera się za wilka w owczej skórze, ostrzegamy Polaków: nie dajcie się oszukać

Rząd wdrożył rozwiązania mające pomóc Polakom w trudnym czasie. Opozycja nie przedstawia żadnego programu i recept, a Donald Tusk przebiera się dziś za wilka w owczej skórze - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Ostrzegamy Polaków, by nie dali się oszukać - dodał poseł PiS Daniel Milewski.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie Rafał Bochenek wskazywał, że PiS jako odpowiedzialna partia doskonale wie, że "jest naprawdę trudno, jest kryzys gospodarczy, który ogarnia nie tylko świat, (...) ale również dotknął nasz kraj". "My jako rząd Zjednoczonej Prawicy, dostrzegając realne problemy polskich rodzin, przedsiębiorców, wdrożyliśmy szereg rozwiązań, które mają wesprzeć polskie społeczeństwo w tym trudnym czasie" - mówił podczas konferencji prasowej rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wymienił w tym kontekście "zamrażanie ceny energii elektrycznej, zamrożenie ceny gazu, różnego rodzaju dodatki, elektryczny, węglowy, który będzie wykorzystywany do naszych obywateli, by zakupić węgiel, który do Polski dotarł pomimo tego, że PO przez wiele miesięcy kłamała, że tego węgla w Polsce nie będzie". "Wakacje kredytowe to jest coś, co (...) szczędziło wiele polskich rodzin przed wzrastającymi ratami" - wyliczał Bochenek.

Tymczasem opozycja - wskazywał - "oczywiście rzuca hasłami, mówi o inflacji, o drożyźnie, natomiast nie przedstawia żadnego konkretnego rozwiązania, żadnego programu, żadnych recept, jak z tym kryzysem walczyć". "Dziś Donald Tusk przebiera się za wilka w owczej skórze, próbuje się przefarbowywać, nie odpowiada na żadne konkretne pytania, żadnej konkretnej propozycji ze strony PO nie mamy, jeśli chodzi o radzenie sobie z kryzysem" - powiedział Bochenek.

"Ostrzegamy Polaków przed tym, by nie dali się oszukać i byśmy znów nie musieli mieć pracy za 5 zł za godzinę, byśmy nie musieli mieć 15-procentowego bezrobocia" - mówił z kolei poseł PiS Milewski. Jak dodał, to rzeczywistość "właściwa dla czasów rządu Donalda Tuska".

"Kiedy Donald Tusk spotyka się z mieszkańcami w różnych miejscowościach straszy inflacją, pokazuje różne ceny. Natomiast winnym tych cen jest Władimir Putin, winnym inflacji w całej Europie jest Władimir Putin" - podkreślał Milewski.

Rzecznik PiS podkreślał, że "10 lat temu, wtedy gdy PO miała również kryzys w trakcie swoich rządów tu, w Polsce Donald Tusk podnosił podatki, obcinał wydatki socjalne, podnosił równie wiek emerytalny zabierał ludziom pieniądze z OFE, nie było żadnego wsparcia dla firm, dla przedsiębiorców, firmy upadały, bezrobocie wzrastało".

Podczas konferencji prasowej politycy przedstawili także spot pod hasłem "Jak rząd może działać w czasie kryzysu?".