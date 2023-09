Politycy PiS o nowym spocie: przyzwolenie Tuska na przymusową relokację to niebezpieczeństwo dla Polaków

Przyzwolenie na mechanizm przymusowej relokacji ze strony Donalda Tuska i PO stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla Polek i Polaków; nie pozwólmy im wrócić - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller, komentując nowy spot PiS. "Dziś Tusk = Lampedusa" - napisał z kolei europoseł PiS Joachim Brudziński.

W piątek na platformie X (dawniej Twitter) opublikowany został nowy spot Prawa i Sprawiedliwości. "Uwaga! Oni próbują odwrócić uwagę od przymusowych relokacji migrantów i zgody na zburzenie zapory na granicy. Myśleli, że film Holland zmieni stosunek Polaków do nielegalnej migracji?" - podało PiS.

"Przyzwolenie na mechanizm przymusowej relokacji ze strony Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla Polek i Polaków. Powstrzymamy ich przed tym planem. Idź 15 października na wybory i referendum. Nie pozwólmy im wrócić! Nie pozwólmy im zrealizować tego planu!" - napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do spotu.

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk ocenił, że "trwa zmasowana dezinformacja Tuska ws. nielegalnej migracji". "Kłamstwami i +Zieloną granicą+ próbują zmanipulować Polaków. PO już raz zgodziła się na przymusowe relokację, zgodzi się ponowne. Nie dopuścimy do tego" - podkreślił.

Tego samego zdania jest minister w KPRM Michał Dworczyk. "Manipulacje, dezinformacja - tak w kwestii przymusowej relokacji migrantów działa PO, a +Zielona Granica+ wpisuje się w tę strategię. Polacy nie dadzą się jednak nabrać, bo wiedzą doskonale, że umocnienie naszych granic to gwarancja bezpiecznej Polski!" - napisał Dworczyk.

Spot PiS skomentował także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Tusk i jego chłopcy w krótkich majtkach wymyślają kłamstwa za kłamstwami i serią jak z automatu wyrzucają je z ust. Obrażają przy tym Polskę i Polaków takimi paszkwilami jak ten filmik Holland. Po co? ... Aby nie dyskutować na temat przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów z Afryki. Dlaczego? ... Bo już się na to zgodzili i wykonają ten niemiecki rozkaz, no bo +wychowani w kulturze zachodu+, jak podkreślał wczoraj Tusk w Pile, zadziałają zgodnie z niemiecką zasadą Ordnung muss sein" - czytamy we wpisie szefa MEiN.

"Trwa zmasowana dezinformacja Donalda Tuska ws. nielegalnej migracji. Kłamstwami i +Zieloną granicą+ próbują zmanipulować Polaków" - napisał z kolei sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.

Jak dodał, Platforma Obywatelska "już raz zgodziła się na przymusowe relokacje migrantów, a Donald Tusk bronił atakujących Polską granicę". "Teraz premierą filmu-paszkwilu Holland przed wyborami chcą przekonać Polaków do zmiany postaw. Elita #TenKraj chce przekonać Polaków, że polityka migracyjna, którą w kampanii ukrywa Tusk jest normalna. Nie pozwólmy mu uciekać w kłamstwa. Niech odpowie czy zrobiłby to czego chcą brukselscy biurokraci? Czy wykona dyspozycje swoich niemieckich przyjaciół?" - pytał Sobolewski.

Do spotu odniosła się także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. "Trwa zmasowana dezinformacja Tuska ws. nielegalnej migracji. Kłamstwami próbują zmanipulować Polaków" - napisała minister dołączając do wpisu hasztagi: #StopPrzymusowejRelokacji, #BezpiecznaPolska.

Z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zaznaczył, że właśnie o relokacji migrantów "będą te wybory i to referendum". "Co będzie, jak Niemcy zażądają od Tuska relokacji? Raz już się zgodził i groził Polsce karami. Drugi raz też się zgodzi..." - napisał Wąsik.

"Kłamią rano, kłamią po południu, kłamią wieczorem. Tusk dziś straszy Polaków i łże w sprawie wiz, a jeszcze wczoraj straszył polski rząd karami finansowymi za nieprzyjmowanie nielegalnych migrantów. To kłamca który gotowy jest pod dyktando Brukseli i Berlina zgotować Polakom piekło. Dziś Tusk = Lampedusa" - czytamy we wpisie europosła PiS Joachima Brudzińskiego.

