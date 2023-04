Politycy PiS: od 2016 r. Pomorze otrzymało 57 mld zł

W województwie pomorskim suma otrzymanych funduszy od 2016 roku wyniosła ok. 57 mld zł - mówili w środę w Gdańsku przedstawiciele PiS. W ramach akcji "Polska jest jedna" wskazywali na inwestycje realizowane na Pomorzu.

Akcję "Polska jest jedna - inwestycje lokalne" zainaugurował w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński w Janowie Lubelskim. Politycy ugrupowania chcą przypomnieć, co od 2015 roku rząd zrobił dla samorządów.

"Polska jest jedna, to znaczy, że nie ma Polski A, Polski B, Polski C, tylko po prostu jest jedna Polska i każdy Polak w Polsce zasługuje na takie same możliwości i szanse" - przekonywał w środę pełnomocnik PiS okręgu Gdańsk-Sopot Tomasz Rakowski.

Zapewnił, że "tę ideę jednej Polski zrealizowaliśmy i realizujemy właśnie m.in. przez pomysł wielkiego planu inwestycji lokalnych, czyli wsparcia inwestycyjnego, tam gdzie jest ono potrzebne".

"Obiecywaliśmy Polakom, że o nich zadbamy i tego słowa dotrzymaliśmy" - ocenił Rakowski i dodał, że woj. pomorskim od 2016 roku suma otrzymanych funduszy wyniosła ok. 57 mld złotych. "Odliczając fundusz na program 500 + w wysokości ok. 15,5 mld złotych to mamy kwotę ponad 41,5 mld złotych, to są bardzo duże pieniądze" - zaznaczył.

Obecny na konferencji wojewoda pomorski Dariusz Drelich podkreślił, że Pomorze od 2019 roku w ramach programu Polski Ład otrzymało ponad 3,2 mld złotych na realizację 546 zadań.

Wskazał, że mieszkańcy województwa pomorskiego miesięcznie w ramach programu 500 + otrzymują ok 250 mln złotych. "To jest potężna kwota, która zmienił bardzo dużo i wyeliminowała biedę w wielu gminach, szczególnie wiejskich" - ocenił wojewoda.

Podał również, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych województwo pomorskie od 2020 roku otrzymało ponad 744 mln złotych.

Tomasz Rakowski stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość "wprowadziło politykę zrównoważonego rozwoju opartego na realnych potrzebach Polaków, tam gdzie oni żyją, bez względu na to ile zarabiają, na kogo głosują. Każdy powinien mieć równe szanse".

Polityk wymienił kilka realizowanych programów, w ramach których woj. pomorskie otrzymało dofinansowanie. Wskazał na Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Cyfrową Gminę czy Maluch + i Posiłek w szkole i w domu.