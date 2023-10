Politycy PiS po debacie w TVP: Morawiecki zwycięzcą debaty; Opozycja: orka po Morawieckim

Premier Mateusz Morawiecki zwycięzcą debaty, Donald Tusk poległ zupełnie, bezradność i frustracja - to niektóre reakcje polityków PiS po poniedziałkowej debacie w TVP. Orka po Morawieckim, będzie długo pamiętał tę debatę, Tusk go zniszczył - uważają z kolei przedstawiciele opozycji.

"Brawo Panie Premierze" - napisał po debacie na platformie X szef MKiDN Przemysław Czarnek.

"To już bezradność i frustracja. Tusk, milioner europejski, atakuje za uczciwie zarobiony majątek. Polska ma Premiera, który umie zarządzać majątkiem narodowym i go z sukcesem pomnaża. To jest siła Polski!" - stwierdziła wiceminister rodziny i polityki społecznej Anita Czerwińska.

"Podobno pan przewodniczący Donald Tusk chce rewanżu w piątek. Panie przewodniczący, nieustająco zapraszam, może 1 na 1 w kosza? Bo w debacie nie bardzo poszło, prawda?" - napisał z kolei minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk podkreślił we wpisie, że jest dumny, że może pracować z premierem Morawieckim.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś stwierdził natomiast, że premier jest zwycięzcą debaty. "Lewica i Trzecia Droga jak marni pomagierzy PO. Tusk (trzęsące się ręce, łamiący głos) poległ zupełnie" - ocenił Woś.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował liderowi Polski 2050 Szymonowi Hołowni. "Świetna debata w wykonaniu Szymona Hołowni. Gratulacje Szymon - wspólnie pokonamy zło i przywrócimy w Polsce normalność, współpracę i dialog" - podkreślił.

Zdaniem Ryszard Petru (Trzecia Droga) to opozycja wygrała debatę. "Ależ orka po Morawieckim" - komentował z kolei Arkadiusz Myrcha (KO).

Prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski zamieścił zdjęcie, na którym ogląda wystąpienie Donalda Tuska w debacie TVP. "Rzadkie zdjęcie Rafała Trzaskowskiego oglądającego TVP z przyjemnością. Brawa dla Donalda Tuska i Ryszarda Petru" - napisał.

"Jakoś się nie dziwię, że Kaczyński stchórzył" - stwierdził szef klubu KO Borys Budka. "Morawiecki będzie długo pamiętał tę debatę: jego telewizja, jego funkcjonariusze, ich pytania, a i tak Tusk go zniszczył" - napisał poseł Bartłomiej Sienkiewicz. "Oni już wiedzą, że przegrają! Pierwsze miejsce w tym wyścigu jest na wyciągnięcie ręki!" - podkreśliła posłanka KO Aleksandra Gajewska.

Lewica na swoim profilu wskazała, że "niekwestionowaną zwyciężczynią debaty wyborczej" jest posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

"Konfederacja jest prawdziwą alternatywą. Jedyna siła polityczna, która proponuje zmianę generacyjną, zmianę jakościową i zmianę mentalną" - napisano z kolei na profilu Konfederacji.