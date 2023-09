Politycy PiS: PO wprowadzi mechanizm przymusowej relokacji nielegalnych migrantów; Tusk chce zrobić Lampedusę w Polsce

Wszystko, co przedstawia Platforma Obywatelska to manipulacje. Robi się to po to, żeby przykryć prawdziwy plan Tuska i jego ekipy. Chcą zrobić Lampedusę w Polsce - podkreślili na konferencji politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dodali, że jeżeli politycy PO doszliby do władzy to wprowadzą mechanizm przymusowej relokacji nielegalnych migrantów.

W niedzielę w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa europosłów Patryka Jakiego i Zbigniewa Kuźmiuka oraz posła Jarosława Krajewskiego. "W Polsce w tej chwili, nie po raz pierwszy trwa zorganizowana akcja manipulowania ludźmi, żeby obronić Donalda Tuska i jego obóz. Z jednej strony obecnie z jednej sprawy próbuje się zrobić gigantyczną aferę, którą żadne media nie wykryły, tylko tak naprawdę polskie służby. Nam zależy na tym, aby system wizowy był szczelny" - mówił europoseł Patryk Jaki.

"Z drugiej strony bohaterem w tej sytuacji robi się marszałka Senatu (Tomasza Grodzkiego - PAP). Który według służb miał brać łapówki za zabiegi lekarskie. W tej sprawie zgromadzono dowody, zeznania ludzi. I to jest pozytywna postać, tu afery nie ma. Wręcz przeciwnie ten człowiek może uchodzić za wskaźnik moralny. A z drugiej strony, kiedy polskie państwo działa wyjątkowo skutecznie z tego robi się gigantyczną aferę. To jest typowy przykład manipulowania opinią publiczną" - zaznaczył Jaki.

Według niego Donald Tusk i politycy Platformy Obywatelskiej podają "ogromne liczby ludzi, którzy dostali się do Polski, co jest nieprawdą". "Pozwolenie na pracę to tylko pierwszy etap weryfikacji ludzi, a w drugim etapie te osoby w znacznym stopniu odpadają. W latach 2019-2023 57 proc. wszystkich wiz wydanych przez Rzeczpospolitą otrzymali obywatele Ukrainy, a 26 proc. obywatele Białorusi. W tym okresie ze wszystkich wiz z prawem do pracy na terenie RP 78 proc. otrzymali obywatele Ukrainy, a 13 proc. obywatele Białorusi. Pozostali obywatele z innych państw otrzymali wizy, które oscylowały w skali 1 procenta. To są osoby, które dostały legalne zgody, są sprawdzone" - przekazał europoseł PiS.

"Wszystko, co przedstawia PO to manipulacje. Robi się to po to, żeby przykryć prawdziwy plan Tuska i jego ekipy. Polega on na tym, żeby zrobić Lampedusę w Polsce. Politycy opozycji nie sprzeciwili się w Parlamencie Europejskim przymusowej relokacji imigrantów. Dlaczego Donald Tusk chce unieważnienia referendum? Odpowiedź musi być tutaj jedna. Bo pewnie coś kombinują w tej sprawie. Tusk=Lampedusa. I o tym trzeba głośno mówić" - dodał Patryk Jaki.

"Nie ulega dla mnie wątpliwości, że od momentu powstania rządu Prawa i Sprawiedliwości, a więc od późnej jesieni 2015 roku Donald Tusk decydując się jeszcze wtedy jako przewodniczący Rady Europejskiej, a później już, jako delegowany do polskiej polityki na wojnę z polskim rządem zaciągnął cały szereg zobowiązań, które oznaczają m.in. zgodę na relokację imigrantów" - powiedział z kolei europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

W jego ocenie, o tym mówią koledzy Donalda Tuska z różnych krajów, "przede wszystkim z Niemiec". "Oni nie walczą z rządem PiS tylko dlatego, że ten rząd się im nie podoba. Donald Tusk gdyby doszedł do władzy będzie musiał te zobowiązania, które zaciągnął wobec swoich kolegów partyjnych spłacić. Jedną z tych form będzie zgoda na relokację nielegalnych migrantów. To już jest jasne" - zaznaczył Kuźmiuk.

Przypominał przy tym, że za nieprzyjęcie jednego imigranta kraje członkowskie Unii Europejskiej mają płacić karę rzędu 22 tysięcy euro. "Jak sądzę ta suma robi wrażenie w krajach afrykańskich. Skoro za każdego nieprzyjętego imigranta kraje członkowskie będą płacić aż tyle. To każdy sobie myśli, że trzeba szybko udać się do Europy. To jest mechanizm napędzający nielegalną migrację" - ocenił Zbigniew Kuźmiuk.

Natomiast poseł Jarosław Krajewski podkreślił, że dla Polaków najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. "Realizacja planu Tuska i planu PO oznacza chaos, destabilizację i ogromne niebezpieczeństwo dla polskich rodzin. Te obrazy, które widzimy z Lampedusy one jednoznacznie pokazują jak ogromne jest zagrożenie, jeżeli chodzi o realizację mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych migrantów" - wskazał Krajewski.

"My jesteśmy jedynym gwarantem bezpieczeństwa dla polskich rodzin. Dlatego apeluję do naszych rodaków, żeby nie dać się oszukać Donaldowi Tuskowi, Rafałowi Trzaskowskiemu i innym politykom Koalicji Obywatelskiej. Nam zależy na bezpieczeństwie, a gwarantem jego utrzymania jest rząd Prawa i Sprawiedliwości" - podał.

"Jeżeli Donald Tusk i politycy PO doszliby do władzy to wprowadzą mechanizm przymusowej relokacji nielegalnych migrantów do naszego kraju. Zrobią to, żeby realizować politykę, która jest zgodna z interesem Berlina i innych europejskich państw. My stawiamy na polski interes narodowy i na bezpieczeństwo Polaków" - dodał poseł PiS.