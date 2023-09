Politycy PiS: powrót Tuska do władzy oznaczałby powrót do rozbrajania Polski

Powrót Donalda Tuska do władzy oznaczałby powrót do rozbrajania Polski. Nie można do tego dopuścić – piszą w niedzielę w mediach społecznościowych politycy PiS, publikując spot wyborczy tego ugrupowania.

W niedzielę rano PiS zamieściło w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy.

"Gdy rządził Tusk, padł na kolana przed Putinem i rozbroił Polskę. Zlikwidował 629 jednostek organizacyjnych Wojska Polskiego, a polska armia stopniała do mniej niż 100 tys. żołnierzy" - mówi lektor w nagraniu.

Spot publikują i komentują w niedzielę w mediach społecznościowych również politycy PiS na platformie X.

Rzecznik rządu Piotr Müller napisał, że "rząd PiS przeznacza rekordowe środki na obronność i konsekwentnie wzmacnia polską armię. "Powrót Tuska do władzy oznaczałby powrót do rozbrajania Polski. Nie można do tego dopuścić" - napisał.

"Likwidacja jednostek wojskowych i założenie, że wschód Polski bez mrugnięcia zostałby oddany Rosji w razie agresji. Taki był plan Tuska. A co dla zachodniej Polski? Ona dzięki zaborom i okupacji niemieckiej według Tuska nie zaznała cierpienia i upokorzeń, lecz mogła w końcu dotknąć +kultury Zachodu+" - napisał z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "W zasadzie Tusk pogardą darzy całą Polskę. Dlatego wschodnią ruskim, a zachodnia pod niemiecki protektorat. My myślimy i działamy kompletnie inaczej" - dodał.

"Likwidacja setek jednostek Wojska Polskiego (zwłaszcza we wschodniej Polsce). Zmniejszenie liczebności armii do kilkudziesięciu tysięcy. Plany poddania Rosji prawie połowy kraju w zasadzie bez walki. To jest realny program Platformy - tak rządzili przed 2015r. I - jeśli wrócą do władzy - zrobią znów to samo. Także dlatego musimy ich zatrzymać" - napisał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

