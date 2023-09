Politycy PiS: przejąwszy władzę zablokowaliśmy przymusowe relokacje; politycy PO zrobiliby wszystko co im każą

Szef PO Donald Tusk nadal nie odpowiedział na pytanie jak zagłosowałby w referendum ws. przymusowych relokacji, nie dajmy się oszukać; PiS gdy przejął władzę zablokował przymusowe relokacje, ale politycy PO zrobiliby wszystko co im każą - podkreślili w sobotę politycy PiS.

"Nasi oponenci polityczni byli przeciw wszystkiemu co robiliśmy, by powstrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Polski; tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Donalda Tuska" - podkreślił szef MSWiA Mariusz Kamiński w nowym spocie PiS wyemitowanym w sobotę w mediach społecznościowych.

Do spotu odnieśli się w sobotę na platformie X (dawniej Twitter) inni politycy PiS.

"Bezpieczna Polska musi mieć bezpieczne granice. Wybór jest prosty: PiS nie zgodzi się na niekorzystne dla Polski dyrektywy i rozporządzenia UE. Platforma Obywatelska zgodzi się na wszystko (przez najbliższe 4 tygodnie będą udawali, że nie)" - napisał wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zwrócił uwagę, że szef PO Donald Tusk "nadal nie odpowiedział na pytanie, jak zagłosowałby w referendum ws. przymusowych relokacji i utrzymania zapory na granicy z Białorusią". "Niemieccy europosłowie, a nawet posłowie PO zapowiadają, że Platforma zgodzi się na przymusową relokację. Trzeba powstrzymać to szaleństwo" - podkreślił Mularczyk.

Minister klimatu Anna Moskwa przypomniała również, że "Tusk nadal nie odpowiedział na pytanie jak zagłosowałby w referendum ws. przymusowych relokacji i utrzymania zapory na granicy z Białorusią, dlatego próbuje odwrócić uwagę". "Nie dajmy się oszukać! PiS gdy przejął władzę zablokował przymusowe relokacje, ale oni zrobiliby wszystko co im każą - jedyny konkret Tuska to fakt, że kłamie. Znów oszuka Polaków" - oceniła.

Z kolei wicemarszałek Senatu Marek Pęk zaznaczył, że "Europa popełniła błędy ws. migracji". "Nie chcemy ich w Polsce. PO była gotowa na przyjęcie każdej ilości imigrantów. PiS gdy przejął władzę zablokował przymusowe relokacje, ale oni zrobiliby wszystko co im każą!" - podkreślił Pęk.

"Niemieccy europosłowie zapowiadają, że Platforma zgodzi się na przymusową relokację. Trzeba powstrzymać to szaleństwo! Rządy PiS to Bezpieczna Polska" - dodał wicemarszałek Senatu.