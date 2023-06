Politycy PiS pytają Donalda Tuska, czy chciałby zburzyć mur na granicy

Czy chciałby pan zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami? - pytają politycy Prawa i Sprawiedliwości lidera PO Donalda Tuska i zapowiadają przekazanie tego pytania do wszystkich biur Platformy.

Na konferencji w siedzibie PiS rzecznik partii Rafał Bochenek przypomniał, że "w 2021 roku Władimir Putin z Alaksandrem Łukaszenką przypuścił atak hybrydowy migrantami na naszą wschodnią granice". "Wówczas rząd i cały obóz Zjednoczonej Prawicy podjął bardzo zdecydowane ruchy i decyzje w tym celu, aby tę granicę zabezpieczyć" - podkreślił. Jak dodał, powstała wówczas specustawa, aby wybudować zaporę pomiędzy Polską a Białorusią, aby zatrzymać hybrydową akcję, która miała zdestabilizować sytuację w Polsce i Unii Europejskiej, poprzez napływ migrantów.

Bochenek przypomniał, że lider PO Donald Tusk mówił, że zapora nie powstanie, a "zamiast wielkiego muru będzie wielki wał" i deklarował, że Koalicja Obywatelska zagłosuje przeciwko powstaniu zapory, posłanka KO Iwona Hartwich apelowała o wpuszczenie migrantów, a później dopiero ich sprawdzenie, a europosłanka Janina Ochojska zadeklarowała, że zapora powinna być zlikwidowana, jeśli wybory wygrałaby opozycja.

Podczas konferencji wyemitowano klip, który dokumentuje wypowiedzi polityków opozycji, dotyczące granicy, a także zadano pytanie Donaldowi Tuskowi: "Czy chciałby pan zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami?".

Europoseł PiS Patryk Jaki ocenił, że Donald Tusk i PO przyzwyczaili Polaków do "ogólnych hasełek, kluczenia, manipulowania". "Chcielibyśmy zwrócić kampanię w kierunku konkretów, dlatego, że czas na konkrety" - mówił Jaki.

Polityk przypomniał pytanie do Tuska i zapowiedział kolejne działania. "Jutro w całej Polsce te pytanie za pomocą naszych parlamentarzystów trafią do wszystkich biur Platformy Obywatelskiej i nie pozwolimy uciec od tego pytania" - podkreślił.

"Donald Tusk, jego otoczenie, jego zaplecze w tej sprawie - co mogliśmy zobaczyć w materiale filmowym - kluczyli, zmieniali zdanie, więc jeszcze raz: czas na konkrety" - mówił Jaki i wyraził nadzieję, że Polacy wymuszą na politykach opozycji konkrety.

Poseł PiS Dariusz Stefaniuk zachęcał polityków PO i Donalda Tuska, aby przyjechali na tereny przygraniczne i zapyta;o Polaków, jak się czuli, kiedy trwał napór migrantów ze strony Białorusi.

Stefaniuk podkreślał także, że każdy z samorządowców, bez względu na przynależność polityczną, powie, że nie ma zgody na to, aby granica polsko-białoruska została pozostawiona sama sobie, a zapora została rozebrana. "Pytanie, które dzisiaj stawiamy, czy chciałby pan, panie Donaldzie Tusk, zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami, to jest pytanie, które stawiają wszyscy mieszkańcy terenów przygranicznych, wójtowie, samorządowcy z pytaniem do Koalicji Obywatelskiej, co zrobicie, jak wygracie wybory" - mówił poseł PiS.