Politycy PiS pytają Donalda Tuska o Radosława Sikorskiego

Z punktu widzenia interesów Polski musimy zadbać, by ludzie, którzy chcą budować politykę zagraniczną byli transparentni i uczciwi - mówił europoseł PiS Tomasz Poręba. Zapytał też szefa PO, czy wie, komu doradzał lub na czyją rzecz pracował Radosław Sikorski, wykazując około 800 tys. euro przychodów.

Politycy PiS, którzy 12 dni temu zadali szefowi PO Donaldowi Tuskowi 10 pytań poinformowali na środowej konferencji prasowej, że nadal nie otrzymali na nie odpowiedzi. Jak przypominał Poręba pytania te dotyczyły okresu kiedy rządziła Platforma i dotyczyły relacji z Rosją. "Czekamy na odpowiedzi, ich nie ma, ale na pewno będziemy się ich domagać i o nie upominać" - zapowiedział europoseł.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek zauważył, że w ostatnich dniach Tusk odbył kilka spotkań z działaczami i sympatykami. Według niego, Tusk "koloryzuje tam rzeczywistość". W tym kontekście nawiązał do niedawnej wypowiedzi europosła PO i b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego. W ubiegłym tygodniu był on gościem Radia Zet. W rozmowie poruszono m.in. temat wojny na Ukrainie. Sikorski został zapytany, czy wierzy w to, że rząd PiS myślał przez chwilę o rozbiorze Ukrainy. "Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo (prezydenta Ukrainy Wołodymyra) Zełenskiego i pomoc Zachodu, różnie mogło być" - odpowiedział Sikorski.

Bochenek przypomniał, że Tusk komentując tę wypowiedź powiedział: "czy naprawdę jest tak ważne, że Sikorski z temperamentem, czasami z przesadą, ale z reguły trafnie, powie coś na temat tego, co się dzieje w Polsce czy na świecie".

Poręba ocenił, że kiedy Sikorski pełnił funkcję szefa MSZ "był twarzą radykalnego zbliżenia z Rosją, bardzo prorosyjskiej polityki rządu PO-PSL, rządu Donalda Tuska". "Ale to, co się dzieje teraz, co Radosław Sikorski mówi na temat Rosji, na temat sytuacji międzynarodowej w kontekście właśnie wojny na Ukrainie. To, że jego wypowiedzi są cytowane natychmiast na Kremlu, powtarzane, multiplikowane przez propagandę rosyjską każe się bardzo poważnie zastanowić nad tym, kim jest Radosław Sikorski w tej układance. Skąd pochodzą jego dodatkowe środki, około 800 tys. euro dodatkowych, pozaparlamentarnych środków, które zarobił w ostatnich latach" - powiedział europoseł.

Politycy PiS poinformowali jednocześnie, że kierują kolejne pytanie do PO i Donalda Tuska. "Dzisiaj dodajemy pytanie 11 do Donalda Tuska: czy wie pan, komu doradzał lub na czyją rzecz pracował Radosław Sikorski, wykazując około 800 tysięcy euro przychodów z tego tytułu?" - pytał Poręba.

"Z punktu widzenia interesów Polski, Polek i Polaków, z punktu widzenia tego jak Polska będzie się rozwijać w przyszłości musimy wszyscy zadbać o to, aby ludzie, którzy chcą budować politykę zagraniczną byli transparentni, uczciwi i nie mieli nic do ukrycia" - ocenił Poręba.

W piątek 20 stycznia europoseł Poręba, wraz z europosłem Jackiem Saryuszem-Wolskim zaprezentowali 10 pytań do szefa PO, byłego premiera rządu PO-PSL w latach 2007-2014 Donalda Tuska. Politycy zapytali m.in. dlaczego Tusk zrezygnował z instalacji amerykańskiej tarczy antyrakietowej w latach 2008-2009, dlaczego w roku 2010 kierowany przez niego rząd PO-PSL umorzył 1 mld 200 mln zł rosyjskiej spółce Gazprom oraz dlaczego kierowany przez niego rząd PO-PSL zaakceptował umowę gazową z Gazpromem do 2037 roku całkowicie uzależniając Polskę od rosyjskiej energii, a także dlaczego Tusk oddał śledztwo smoleńskie w ręce Rosjan.

Europoseł Poręba podkreślił wówczas, że są to pytania nie tylko o przeszłość, ale o to, jak wyglądała polityka zagraniczna, energetyczna, militarna, wojskowa rządu Donalda Tuska. "Liczymy, że Donald Tusk znajdzie odwagę, nie schowa głowy w piasek i na te pytania nam odpowie" - dodał.