Zdaniem polityków PiS z okręgu wyborczego nowej minister zdrowia Katarzyny Sójki, wybór jej na to stanowisko jest dobrą decyzją premiera Mateusza Morawieckiego. Parlamentarzyści PO i PSL nie kryją zaskoczenia, uważają, że o nominacji zdecydowała pozycja posłanki w partii.

Lekarka i posłanka Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kalisko-leszczyńskiego Katarzyna Sójka otrzymała propozycję objęcia teki ministra zdrowia. Telefon posłanki milczy. Na swojej stronie społecznościowej także nie odniosła się do propozycji szefa rządu, w zamian zamieściła wpis: Pacjent najważniejszy! Pod nim posypały się gratulacje z powodu nominacji lekarki na szefową resortu zdrowia. PAP zapytała parlamentarzystów okręgu kalisko-leszczyńskiego, z którego pochodzi Katarzyna Sójka, co sądzą na temat tej nominacji.

Poseł PiS Jan Mosiński powiedział, że premier Mateusz Morawiecki znalazł dobrą kandydaturę. "Poseł Katarzyna Sójka jest lekarzem internistą z kilkunastoletnim stażem, więc ma doświadczenie również zawodowe. To pozytywna postać, poradzi sobie z tym trudnym resortem, wobec którego jest wiele oczekiwań i który jest pod obstrzałem nie tylko polityków, ale też mediów. Życzę sił i sukcesów".

Życzenia sukcesu na Twitterze nowej minister złożyła Marlena Maląg - szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Europoseł z ramienia PiS Andżelika Możdżanowska powiedziała, że poseł Sójka jest bardzo dobrym lekarzem, zawsze oddana pacjentom. "To skuteczna polityk, wspaniała mama, ambitna i mega zaangażowana kobieta dla kobiet" - powiedziała. Dla całej służby zdrowia - jak dodała - to właściwa osoba, a dla Wielkopolski powód do dumy.

Poseł PSL Andrzej Grzyb, który z poseł Sójką są mieszkańcami powiatu ostrzeszowskiego, oświadczył, że według niego to pozycja polityczna posłanki PiS zdecydowała o tym, że została wskazana na ministra zdrowia.

"To jest taka propozycja, która wynika z czasu i sytuacji, skierowana do kogoś, kto jest posłem, kto startuje w następnych wyborach. Katarzyna Sójka została szefową okręgu senackiego w Ostrowie Wlkp. Wygląda na to, że ma silne wsparcie w PiS, bo jej kolega partyjny poseł PiS Tomasz Ławniczak, choć jest z Ostrowa Wlkp., został wysłany jako pełnomocnik do Leszna" - powiedział parlamentarzysta ludowców.

Dodał, że "w tej nadzwyczajnej sytuacji nie było innego wyboru. Straty wizerunkowe są za duże. Dzisiaj zostały ogłoszone wybory. Pewnie żaden z zawodników wagi ciężkiej, który jest profesorem medycyny czy specjalistą, w takiej sytuacji nie przyjmie propozycji i nie będzie chciał się angażować, bo nie wiadomo, jaki będzie wynik wyborczy" - skomentował w rozmowie z PAP.

Zaskoczenia nie ukrywa senator PO Janusz Pęcherz. "Jestem bardzo mocno zaskoczony. Jeżeli taka decyzja następuje na dwa miesiące przed wyborami parlamentarnymi, to liczę na to, że nowa pani minister oddłuży szpitale w tym czasie i poprawi się los pacjentów" - oświadczył.

Katarzyna Sójka (z zawodu lekarz - specjalizacja chorób wewnętrznych) we wtorek otrzymała propozycję objęcia resortu zdrowia w rządzie Mateusza Morawieckiego.

"Pani poseł, wkrótce pani minister Katarzyna Sójka jest dobrze do tej roli przygotowana. To lekarka, internistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w wykonaniu zawodu" - powiedział premier.

Wyraził przekonanie, że "jej doświadczenie, jej empatia, jej podejście do tych tematów pozwoli kontynuować wszystko to, co jest najważniejsze, wszystko to, co jest najlepsze".

"Pani doktor Katarzyna Sójka zna specyfikę funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia, ponieważ pracowała w komisji zdrowia Sejmu. Jeszcze dzisiaj wystąpię do prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w Radzie Ministrów i mam nadzieję, że wkrótce będą one mogły być sfinalizowane" - dodał.

37-letnia posłanka jest członkiem komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, polityki społecznej i rodziny oraz komisji zdrowia.

W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskała mandat posłanki na Sejm RP IX kadencji. Startowała z dziesiątej pozycji na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 36 (Kalisz). Zagłosowało na nią 15 860 osób. Podczas kampanii mówiła swoim wyborcom, że jest gotowa na wyzwania. Zapowiedziała, że priorytetem będzie likwidacja kolejek oraz pełen dostęp do lekarzy specjalistów.

Katarzyna Sójka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz leśnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prywatnie - mama czworga dzieci, mieszkanka powiatu ostrzeszowskiego.

Jako lekarka pracuje w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim i Kępnie oraz w przychodniach w Mikstacie i Ostrzeszowie.