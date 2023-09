Politycy PiS: Tusk chciał wpuścić tylu imigrantów, ilu każą mu Niemcy; nie można pozwolić na powrót tego szkodnika do władzy

Donald Tusk chciał wpuścić, i jeśli dojdzie do władzy, to wpuści tylu imigrantów, ilu każą mu Niemcy. Chciał to zrobić raz, zrobiłby to znowu. Nie można pozwolić na powrót tego szkodnika do władzy - podkreślili w piątek politycy Prawa i Sprawiedliwości.

W piątek rano w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawił się nowy spot wyborczy dotyczący przymusowej relokacji uchodźców. "Zobacz, to włoska Lampedusa, inwazja, z którą ma problemy nawet wojsko. Tysiące mężczyzn w sile wieku. Oni mogą teraz trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim" - podkreślono spocie PiS. "O tym są te wybory. Stop Tuskowi, stop przymusowej relokacji" - dodano.

Do nowego spotu odnieśli się na platformie X (dawniej Twitter) politycy PiS.

"Możesz być zły na PIS za nasze potknięcia i błędy. W przeciwieństwie do Tuska i PO potrafimy się do nich przyznać i przeprosić, ale alternatywą dla nas są ludzie, którzy, aby przypodobać się niemieckim politykom i brukselskim urzędnikom, gotowi byli zgotować Polsce taki armagedon, jaki widzimy dziś na Lampedusie i większości dużych miast #EU" - napisał szef kampanii wyborczej PiS, europoseł Joachim Brudziński.

Zwrócił uwagę, że "gwałty na kobietach, handel narkotykami, wałki afrykańskich i arabskich narodowościowych gangów, to wszystko może dotknąć Polaków, jeżeli do władzy wróci Tusk i jego akolici". "Dlatego, nawet jak jesteś na nas zły, to jednak nie bądź niemądry" - dodał Brudziński.

Wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk podkreślił z kolei, że "inwazja tysięcy młodych mężczyzn - imigrantów z Afryki to cena katastrofalnej polityki imigracyjnej przyjaciół Donalda Tuska - Angeli Merkel i Manfreda Webera". "Polityka migracyjna zapoczątkowana przez Niemcy odbija się czkawką w całej Europie" - zaznaczył Mularczyk.

"Tusk chciał wpuścić, i jeśli dojdzie do władzy, to wpuści tylu imigrantów, ilu każą mu Niemcy. Chciał to zrobić raz, zrobiłby to znowu. Nie można pozwolić na powrót tego szkodnika do władzy" - dodał wiceminister.