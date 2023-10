Politycy PiS: w dobie zagrożeń potrzebny jest stabilny rząd – taki, jak funkcjonuje teraz

W dobie zagrożeń ze strony Rosji czy Białorusi potrzebny jest stabilny rząd – taki, jak funkcjonuje teraz, co pozwoliło przejść przez kryzysy w miarę suchą nogą. Plan PiS jest prosty – to bezpieczna Polska - mówili PAP politycy PiS po konwencji w Katowicach.

W niedzielę w katowickim spodku odbyła się przedwyborcza konwencja PiS, w trakcie której przemawiali m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński. Do wystąpień liderów PiS odnieśli się w rozmowach z PAP po konwencji politycy partii, w tym m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej i kandydat PiS z Wielunia w woj. łódzkim Marcin Przydacz.

Przydacz w rozmowie z PAP ocenił, że konwencja była bardzo udana, m.in. ze względu na frekwencję. "Ale również i wystąpienia - koncentrowały się one na najbardziej palących tematach, które dotyczą Polski. Co z mojej perspektywy najistotniejsze, było tu bardzo dużo mowy o bezpieczeństwie Polski, polityce bezpieczeństwa, polityce zagranicznej - mówiło tym zarówno prezes Kaczyński, jak i premier Morawiecki" - zwrócił uwagę.

"Te zagrożenia, które zostały przedstawione są w mojej ocenie jak najbardziej realne, ale najważniejsze jest to, jak odpowiadamy na te zagrożenia: poprzez rozbudowę polskiego potencjału militarnego, który ma oczywiście odstraszać wszystkich potencjalnych agresorów, ale to bezpieczeństwo musi być także budowane na innych poziomach - chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, społeczne, stabilność wewnętrzną w państwie… To zostało dzisiaj bardzo głośno powiedziane, to jest program PiS, z tym idziemy wszyscy o wyborów" - powiedział.

Jak dodał, dla bezpieczeństwa państwa wobec zagrożeń takich jak hybrydowe ataki ze strony Białorusi i imperialna postawa Rosji, kluczowe jest funkcjonowanie w Polsce stabilnego rządu.

"Chodzi o rząd, który ma poparcie w parlamencie, ale także współpracuje z obozem prezydenckim i prezydentem po prostu. Dziś taki stabilny rząd funkcjonuje - dzięki temu udało nam się przez dwa największe kryzysy - rosyjską wojnę na Ukrainie oraz wyzwania związane z pandemią koronawirusa - przejść w miarę suchą nogą. To gwarantuje dobra współpraca między rządem a prezydentem. Myślę, że za dwa tygodnie Polacy powinni wziąć pod uwagę również to, która opcja daje stabilność rządu wobec tych wszystkich zagrożeń; zafundowanie sobie dzisiaj niestabilnej politycznej i jakichś konfliktów wewnętrznych będzie nas osłabiało" - ocenił polityk.

Do niedzielnej konwencji odniósł się również w rozmowie z PAP minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. "Ta konwencja pokazała, jaki jest plan PiS dla Polski i ten plan jest bardzo prosty - to jest bezpieczna Polska i bezpieczna przyszłość Polaków, o tym mówili nasi liderzy i to wybrzmiało bardzo mocno" - powiedział PAP Cieszyński, "jedynka" na listach PiS do Sejmu w okręgu olsztyńskim.

Minister był pytany o przebieg konwencji, podczas której prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i marszałek Sejmu Elżbieta Witek mocno podkreślali oś podziału pomiędzy PiS a opozycją. "Nasi oponenci, jeśliby spojrzeć na konkrety, nie mają do zaoferowania absolutnie nic, a PiS ma konkretny program, konkretne rozwiązania, 300 stron bardzo dobrych planów dla Polski, no i chcemy pokazać, że warto nam zaufać i warto te plany zrealizować" - przekonywał Cieszyński.

Jak zapowiedział, kandydaci PiS zamierzają bardzo intensywnie zabiegać o poparcie w ostatnich dniach kampanii wyborczej. "Rozjeżdżamy się po Polsce, przekonywać naszych wyborców, przekonywać Polaków do tego, że PiS to najlepszy wybór dla Polski" - mówił.

Poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił natomiast, że wiele z wypowiedzi liderów PiS na konwencji było skierowanych do nieprzekonanych wyborców. "Oczywiście - ludzie tutaj na konwencji są przekonani, natomiast przekaz medialny idzie do wszystkich - i myślę, że uda się wiele osób przekonać, że jest takie ryzyko, że jeżeli PiS nie wygra, to będą zmiany nie tylko w polityce socjalnej Polski, ale również w polityce międzynarodowej, naszej pozycji na arenie międzynarodowej i odstąpienie od wielu działań, które zwiększają naszą suwerenność" - ocenił.

"Teraz do końca kampanii na kolejnych, codziennych spotkaniach będziemy mówili o tym, żeby wyborcy uwierzyli w to, co udało nam się zrobić przez osiem, lat, a nie w słowa, którymi teraz opozycja totalna próbuje przykryć swoje wieloletnie wypowiedzi i działania, że teraz niby oni walczą o Polskę" - dodał.

Minister w KPRM Michał Wójcik uważa, że uczestnikom konwencji udało się przekonać dotychczas niezdecydowanych wyborców, że za dwa tygodnie warto poprzeć kandydatów Zjednoczonej Prawicy. "Chodzi tutaj o kwestie, które poruszył pan prezes Jarosław Kaczyński, który pokazał, co się działo w przeszłości, przypomnieliśmy te wszystkie kłamstwa i manipulacje Donalda Tuska, które się tragicznie kończyły dla nas" - powiedział PAP minister. Podobnie jak Kaczyński i Morawiecki liderowi PO zarzucił m.in. kierowanie się interesem innych krajów. "Donald Tusk, przyjeżdżając do Polski, wyrażając wolę kandydowania, tak naprawdę rozchwiał te emocje w Polsce, nad tym bardzo ubolewam" - dodał Wójcik.