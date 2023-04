Politycy PiS zapowiadają akcję informacyjną o programie PO; Platforma chce zabrać Polakom wolność

Ruszamy z akcją informacyjną o tym, jaki jest naprawdę program Platformy Obywatelskiej; chcemy, żeby Polacy wiedzieli jaka jest różnica między PiS i PO - zapowiedzieli w poniedziałek politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem, propozycje PO zmierzają do ograniczenia wolności Polaków.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas konferencji prasowej powiedział, że propozycje gospodarcze Platformy Obywatelskiej doprowadziłyby do jeszcze większego kryzysu wielu polskich rodzin i firm. "Te propozycje w żaden sposób nie uzdrowiłyby sytuacji w związku z trwającą inflacją, nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie" - mówił Bochenek.

Z kolei europoseł PiS Tomasz Poręba zapowiedział, że stawka zbliżających się wyborów parlamentarnych ma wymiar wolnościowy. Jego zdaniem, PO chce "zabrać Polakom wolność".

W tym kontekście powiedział, że propozycje stowarzyszenia miast C40, do którego należy Warszawa, zabierają ludziom wolność. "Mówią jak mamy żyć, jak mamy się ubierać, ile razy mamy jeździć na wakacje, co mamy jeść. To jest też program PO, który musi być bardzo mocno i szeroko przekazany opinii publicznej i my to będziemy robić" - mówił Poręba.

Zapowiedział przy tym, że politycy PiS rozpoczną akcję informacyjną o programie PO. "Ruszamy z akcją informacyjną o tym, jaki jest naprawdę program PO (...) to propozycje, które zmierzają do tego, żeby zabrać Polkom i Polakom wolność. O tym będziemy informować w mediach i na spotkaniach. Po to, żeby Polacy wiedzieli, jaka jest różnica między PiS i PO" - dodał Poręba.

C40 zostało powołane w 2005 r. przez burmistrzów 18 największych miast - w tym Warszawy - by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu. Do stowarzyszenia należy obecnie 97 miast. Raport przygotowany dla organizacji został opublikowany w 2019 r. Zawarto w nim propozycje działań, które mogłyby pomóc w ograniczeniu globalnego wzrostu średniej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza. Działania uwzględnione w raporcie C40 to m.in. ograniczenie wykorzystania dóbr konsumpcyjnych, których produkcja i dystrybucja szczególnie przyczynia się do wzrostu globalnych emisji - jak np. produkcja mięsa czy transport lotniczy.