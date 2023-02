Politycy po decyzji o skierowaniu noweli o SN do TK: prezydent umył ręce, oby TK jak najszybciej zajął się nowelą

Prezydent od dawna sygnalizował zaniepokojenie kierunkiem noweli o SN - zaznaczył prezydencki doradca Łukasz Rzepecki. Kierując nowelę do TK prezydent "umył ręce" - ocenił Krzysztof Bosak (Konfederacja). Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS) liczyła, że prezydent podpisze nowelę, teraz ma nadzieję, że TK jak najszybciej się nią zajmie.

Prezydent Andrzej Duda w piątek skierował nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją

Nowelizacja ustawy o SN, której projekt złożyli posłowie PiS, ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Stanowi m.in., że sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie - jak obecnie - Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego.

W sobotę w Radiu Zet doradca prezydenta Łukasz Rzepecki podkreślił, że Andrzej Duda "od dawna sygnalizował zaniepokojenie, jeśli chodzi o kierunek" nowelizacji ustawy o SN. "Na poziomie prac parlamentarnych sygnalizowaliśmy wątpliwości natury konstytucyjnej" - dodał. Zaznaczył, że prezydent miał wątpliwości w kwestii "badania legalności powoływania przez niego sędziów" czy "umiejscowienia w polskim prawie Naczelnego Sądu Administracyjnego".

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka powiedziała, że liczyła, iż prezydent "w tym trudnym czasie wojny w Ukrainie (...) zdecyduje się na podpisanie tej ustawy". "Jeden ze sporów byłby przynajmniej wyciszony" - stwierdziła. Oceniła, że nowelizacja "spełnia wymogi konstytucyjności" i mogła być podpisana. "Czekamy. Mam nadzieję, że TK jednak postawi potrzeby Polaków na pierwszym miejscu a nie swoje spory i jak najszybciej zajmie się projektem" - powiedziała Stachowiak-Różecka.

Posłanka KO Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że Polska potrzebuje środków z KPO, więc prezydent mógł podpisać nowelizację i skierować ją do TK w trybie kontroli następczej. "To nie jest nasza rola tylko prezydenta" - dodała.

Poseł Konfederacji Krzysztof Bosak ocenił, że nowela ustawy o SN "jest w wielu punktach sprzeczna z Konstytucją RP". "Narusza, artykuł konstytucji mówiący, że Polska jest państwem prawa, prawo do sądu, narusza pewność wyroków, podział władz ponieważ nieprawdopodobnie uprzywilejowuje władzę sędziowską pozawalając jej kwestionować wszystkie inne konstytucyjne organy państwa, narusza kompetencje Sądu Najwyższego, Naczelnego Sąd Administracyjnego (NSA)" - powiedział Bosak.

Podkreślił, że Konfederacj jako jedyne ugrupowanie wzywało prezydenta do zawetowania nowelizacji. Zdaniem Bosaka Andrzej Duda kierując nowelę do TK "umył ręce".

Europoseł PSL Adam Jarubsa powiedział natomiast, że spodziewa się, iż wbrew temu, co mówił prezydent, rozprawy w TK "nie będą szybkie". "Bo widzimy głębokie podziały wewnątrz sędziów nawet nominowanych przez rządzących" - zaznaczył.

Ogłaszając w piątek swą decyzję prezydent zaznaczył, że był i jest zwolennikiem kompromisu i zależy mu na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego nie zdecydował się na zawetowanie nowelizacji ustawy o SN. Podkreślił zarazem, że stoi na straży konstytucji i dba o bezpieczeństwo prawne obywateli, dlatego zdecydował o skierowaniu jej do TK w trybie kontroli prewencyjnej.

Prezydent uzasadnił, że zapisy nowelizacji "dotykają fundamentalnych spraw ustrojowych, w tym stabilności władzy sądowniczej i wydawanych przez nią przez szereg lat wyroków, a więc spraw bardzo ważnych dla obywateli". Dlatego właśnie - powiedział - "to TK powinien jednoznacznie rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości, jako jedyny uprawniony do tego podmiot". Prezydent ocenił, że "w praktyce nie opóźni to wypłaty środków z KPO dla Polski, ponieważ do tego niezbędne jest podjęcie dalszych działań i decyzji, w tym kolejnych aktów prawnych, które przewiduje porozumienie zawarte przez rząd z Komisją Europejską - co i tak wymaga czasu".

Zwrócił się też z apelem do sędziów TK "o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i prace nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków".