Politycy po meczu Polska-Francja: jesteśmy z was dumni; było serce, były emocje, była walka

"Było serce, była walka, były emocje", "Jesteśmy z was dumni", "Za mało, by się cieszyć, wystarczy, by się nie wstydzić" - tak politycy zarówno PiS, jak i opozycji komentują przegrany przez Polskę mecz z Francją i odpadnięciu z mundialu w Katarze.

Polska odpadła w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata w Katarze po porażce z Francją 1:3.

Mecz i same mistrzostwa komentowali w mediach społecznościowych politycy. Szef Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dziękując za mecz podkreślił: "było serce, była walka, były emocje".

"DZIĘKUJEMY!!!! Jesteśmy z Was dumni. To był bardzo dobry Mundial dla Polski" - napisał szef resortu edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Minister sportu Kamil Bortniczuk ocenił, że "po raz pierwszy na tym turnieju możemy powiedzieć, że gra lepsza od wyniku". "Dziękujemy za tę przygodę na #QatarWorldCup2022" - dodał.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch krótko skomentował odpadnięcie Polaków z mundialu: "Z honorem".

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przyznał, że w meczu Polska-Francja były okazje i walka. "Za mało, by się cieszyć, wystarczy, by się nie wstydzić. I fajnie, że Robert dał radę" - podkreślił Tusk na Twitterze odnosząc do strzelonego przez polskiego napastnika gola z rzutu karnego w końcówce meczu. "I tylko Wojtka Szczęsnego żal" - dodał w kolejnym wpisie.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń podkreślił: "pomimo porażki, pamiętajmy że to nasze najlepsze osiągnięcie od 36 lat". "Dziękujemy!" - dodał.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz złożył piłkarzom podziękowania. "Za odwagę w meczu z Francją, za pierwszy od 36 lat awans do fazy pucharowej Mundialu, za wszystkie emocje - DZIĘKUJEMY!" - napisał w mediach społecznościowych.

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz napisał krótko: "Dał nam przykład, Bonaparte...".