Politycy PO w Parku Saskim w Warszawie upamiętnili ofiary COVID-19

Politycy Platformy Obywatelskiej w Parku Saskim w Warszawie upamiętnili we wtorek wieczorem ofiary pandemii COVID-19. Zapalono znicze. "To nie jest statystyka, to cierpienie i rozpacz wielu polskich rodzin" - napisał lider PO Donald Tusk.

"Dzisiaj wspólnie z parlamentarzystami KO i mieszkańcami Warszawy zebraliśmy się w Parku Saskim, aby uczcić pamięć ofiar pandemii" - poinformowano na profilach ugrupowania na portalach społecznościowych.

We wtorek po południu Tusk zapowiadał, że tego dnia wieczorem w Parku Saskim w Warszawie uczci, wraz z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i mieszkańcami miasta pamięć ponad stu tysięcy ofiar COVID-19. "Wydaje mi się, że to właśnie dzisiaj powinniśmy okazać swoje współczucie i solidarność ze wszystkimi cierpiącymi, ze zmarłymi, z ich bliskimi" - zaznaczał Tusk.

"To nie jest statystyka, to cierpienie i rozpacz wielu polskich rodzin. Bądźmy z nimi w tym trudnym czasie. Potrzebują naszej czułości i empatii" - napisał lider PO we wtorek wieczorem na swym profilu na portalu Instagram.

Nieopodal Grobu Nieznanego Żołnierza w Parku Saskim zapłonęło kilkadziesiąt zniczy.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował we wtorek rano, że minionej doby odnotowano 11,4 tys. nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 493 osoby z COVID-19. Minister potwierdził, że tym samym od początku pandemii w Polsce zmarło już ponad 100 tys. osób zakażonych koronawirusem.