Politycy PO: za czasów PiS poziom importu śmieci radykalnie wzrósł; mamy do czynienia z katastrofą

Import śmieci do Polski wzrósł za czasów PiS radykalnie. Jest ich prawie trzy razy więcej niż w czasach PO - powiedział w poniedziałek rzecznik PO Jan Grabiec. Zdaniem Marcina Kierwińskiego (PO), PiS doprowadził do tego, że do Polski jadą śmieci z całego świata i mamy do czynienia z taką katastrofą.

Od soboty do niedzielnego wieczora z pożarem hali w Przylepie, w której od 2012 r. składowane były niebezpieczne substancje, walczyło ok. 200 strażaków. W niedzielę po posiedzeniu sztabu kryzysowego wojewoda lubuski Władysław Dajczak przekazał, że wskaźniki pokazują, iż zdrowie i życie mieszkańców nie jest zagrożone.

Zgodnie z polskimi przepisami pozwolenia na gromadzenie i utylizowanie niebezpiecznych substancji wydają starostowie. W 2012 r. Przylep był na terenie powiatu zielonogórskiego. W związku z tym - zgodnie z dokumentem do którego dotarła PAP - pozwolenie firmie Awinion na składowisko wydał ówczesny starosta zielonogórski Ireneusz Plechan (PO), który zezwolił na zwożenie niebezpiecznych odpadów do hali po dawnych zakładach mięsnych.

O kwestię odpowiedzialności za pożar składowiska śmieci pod Zielona Górą pytany był w poniedziałek w wp.pl rzecznik PO Jan Grabiec. "Obserwujemy od lat narastające zjawisko pożarów składowisk śmieci niebezpiecznych i władza nic z tym nie robi (...) Każdy z urzędów, i samorządy poszczególnych szczebli, i rząd ma swoje zadania do wypełnienia i musimy ich z tego rozliczać, bo inaczej nigdy nikt nie poniesie odpowiedzialności" - mówił.

Według niego, w tej sprawie "samorząd Zielonej Góry ustalił własność terenu, przejął to na własność miasta zarządził tym, przygotował przetarg, wystąpił z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który właśnie po to został powołany, żeby pomagać w takich sytuacjach".

Grabiec powiedział, że z oficjalnych statystyk rządowych wynika, iż poziom importu śmieci do Polski wzrósł za czasów PiS radykalnie. "Jest ich prawie trzy razy więcej niż w czasach PO (...) Okazało się, że do tej pory nic nie zrobili. Te składowiska śmieci nadal istnieją, co więcej powstają nowe. Składowisko pod Wołominem to jest kwestia kilku ostatnich miesięcy. Jest informacja spod Kałuszyna, tuż obok Warszawy, kilkakrotnie większe składowisko niż to w Zielonej Górze, też kwestia ostatnich miesięcy i mimo alarmów nic się nie dzieje. Państwo w tych sprawach nie działa" - powiedział rzecznik PO.

Jego zdaniem zapewnienia o tym, że PiS zapewnia bezpieczeństwo są czystą fikcją. "Policja zajmuje się dzisiaj napadami na kobiety w gabinetach ginekologicznych. Fundusze, które miały zajmować się ochroną środowiska, zajmują się fundowaniem dzieł Tadeusza Rydzyka, czy docieplaniem kościołów, a nie zajmują się tym czym powinny" - dodał.

Z kolei sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński pytany w radiu RMF FM, czyje śmieci paliły się pod Zieloną Górą, odpowiedział: "To były śmieci, które przez ostatnie kilka lat powinny zostać zutylizowane, ze względu na zaniechania PiS-u, nie zostały zutylizowane".

"Wiem, że w 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny nakazał utylizację tych śmieci. Od tego czasu rząd PiS-u mając wszelkie narzędzia, nic z tym nie zrobił" - powiedział Kierwiński. Jak mówił, "ostatnie osiem lat w Polsce rządzi PiS i to oni doprowadzili do tego, że do Polski jadą śmieci z całego świata, to oni doprowadzili do tego, że mamy do czynienia z taką katastrofą".

Dopytywany, czy jako sekretarz generalny, będzie rozmawiał z panem Ireneuszem Plechanem (b. starosta zielonogórski - przyp. PAP), odpowiedział: "Nie, będę przede wszystkim domagał się jasnych i klarownych wyjaśnień, jak to się stało. Mimo że prezydent Zielonej Góry apelował o pieniądze (na utylizację - przyp. PAP) do rządu PiS-u, tych pieniędzy nie dostał".

Kierwiński pytany, czy będą domagali się wyjaśnień od swoich ludzi, zapewnił: "oczywiście, że tak, jeżeli tam będzie jakakolwiek wina naszych ludzi, nie dostrzegam żadnej winy ludzi, którzy wydawali to zezwolenie, dostrzegam natomiast zaniechania ostatnich 8 lat".

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do pożaru w Przylepie mówił w niedzielę podczas pikniku w Stawiskach, że "te śmietniska na zachodzie Polski to jest wynik" rządów PO. "Tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk, to są niemieckie śmieci. To jest przewóz niemieckich śmieci i tak będzie, tak będzie Polska wyglądała, gdyby oni przyszli do władzy" - powiedział Kaczyński. Stwierdził też, że szef PO Donald Tusk wykorzystuje każdą okazję, żeby "budzić niepokój, budzić nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty; to może być tragedia jakiejś kobiety, a może być jak ostatnio pożar, pożar, za który oni odpowiadają".