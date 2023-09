Politycy przygotowali na ten weekend moc atrakcji. Czy to kampanijny szczyt?

To będzie gorący przedwyborczy weekend i to nie za sprawą pogody. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku będzie konkurować z opozycyjnym Marszem Miliona Serc w Warszawie oraz z "tysiącem spotkań" Trzeciej Drogi.

Puls polskiej polityki będzie w najbliższym czasie niezwykle przyspieszony. Mobilizację wyborców i sympatyków zapowiadają wszystkie niemalże strony politycznego sporu w naszym kraju.

W niedzielę, 1 października w katowickim Spodku spotkają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ma to być typowa konwencja mobilizacyjna dla struktur partii z całej Polski, podsumowująca dotychczasową kampanię.

- Przed nami najważniejsze po 1989 roku wybory parlamentarne, wyruszamy na ostatnią prostą kampanii parlamentarnej do historycznego zwycięstwa - powiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Wielka mobilizacja elektoratów po obu stronach politycznej barykady

- Kontynuujemy i realizujemy nasz program. Walczmy o Bezpieczną przyszłość Polaków (…) tylko Prawo i Sprawiedliwość skutecznie dba o interes polskich obywateli - dodał.

W tym samym czasie opozycja swoje przedwyborcze szable będzie liczyć w Warszawie. W niedzielę ulicami miasta przejdzie organizowany przez Koalicję Obywatelską Marsz Miliona Serc, który rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego, następnie przejdzie ulicami Marszałkowską, Świętokrzyską, Jana Pawła II, a zakończy się na Rondzie Radosława.

- Stajemy do walki ze złem, twarzą w twarz rozliczyć tę władzę, żeby Polska znowu była wolna od kłamstwa, od nienawiści i złodziejstwa. To jest nasz czas. 1 października w samo południe spotkamy się w Warszawie. Tu jest Polska - zachęca w specjalnym spocie lider KO Donald Tusk.

Marsz to pokłosie wydarzeń z 4 czerwca, gdy ulicami Warszawy przeszło około pół miliona osób popierających opozycję. - Jeśli pół miliona ludzi dało nadzieję, to ten milion w Warszawie 1 października da już naprawdę pewność zwycięstwa - oświadczył wtedy Donald Tusk.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że politycy jego ugrupowania pojawią się na marszu w Warszawie, ponieważ "opozycja powinna pokazywać, że jest zjednoczona we wspólnym celu". Dzień wcześniej – w sobotę 30 września – Lewica organizuje konwencję "Siła kobiet", podkreślając: „Sto lat temu kobiety wywalczyły sobie prawa wyborcze. Dziś znów muszą walczyć o swoją wolność i pełnię praw”.

Trzecia Droga swoją drogą, czyli podróż przez Polskę mniejszych miejscowości

Odmienne plany ma Trzecia Droga. Tym razem koalicyjna formacja PSL i Polski 2050 zaplanowała „tysiąc spotkań” na oba weekendowe dni. - Trzymamy kciuki za marsz Koalicji Obywatelskiej, który będzie w Warszawie, my będziemy w całej Polsce. Ruszamy w trasę z prostym przesłaniem: „To jest twój czas, Trzecia Droga prowadzi do ciebie, masz ten moment, w którym politycy muszą cię słuchać, w którym musisz odpowiedzieć, jakiej Polski chcesz, zachęcamy cię, żebyś wybrał Trzecią Drogą" - mówił Szymon Hołownia, jeden z liderów koalicji.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie każdy jest w stanie jechać do dużej metropolii. - Ale po to jest Trzecia Droga, żeby do każdego dojechać. Będziemy wszędzie, gdzie to możliwe, żeby przekonywać i zachęcać do udziału w wyborach. Ale też pokazywać nasze gwarancje programowe - mówił prezes ludowców.

W weekend Hołownia wraz z Kosiniakiem-Kamyszem przemierzą trasę od północy Polski aż na południe kraju, a jednocześnie każdy z kandydatów Trzeciej Drogi w tym samym czasie zorganizuje co najmniej jedno spotkania z wyborcami.

Także Konfederacja nie zamierza przespać weekendu. Jej liderzy, czyli Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen spotkają się ze swoimi wyborcami w sobotę w Nowym Sączu, a w niedzielę w Łodzi.