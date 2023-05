Politycy PSL chcą wiedzieć, ile wydano na rządową kampanię billboardową dot. zwrotów podatków

Pytaliśmy KPRM oraz MF o koszt rządowej kampanii billboardowej dotyczącej zwrotów podatków; odpowiedziano nam, że całość kosztów poznamy dopiero po 22 maja; poczekamy do końca miesiąca, by poznać te dane, jeśli ich nie poznamy, przeprowadzimy kontrolę poselską - zapowiedzieli politycy PSL.

Na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie politycy PSL: Jakub Stefaniak, poseł Krzysztof Paszyk i rzecznik PSL Miłosz Motyka nawiązywali do billboardów dotyczących zwrotów podatków za 2022 r., które głosiły m.in., że "dzięki rządowej obniżce PIT miliony Polaków otrzymało zwrot podatku".

Stefaniak podkreślił, że rząd zapomniał poinformować o kosztach tej kampanii billboardowej, które - jak mówił - ponieśli Polacy. "Zadaliśmy proste pytania kancelarii premiera i ministerstwu finansów związane z tą kampanią, ale z odpowiedzią było ciężko" - zaznaczył.

Jak mówił Stefaniak, "pytaliśmy o to, ile kosztowała ta kampania? Skąd znalazły się na nią środki? Gdzie i ile rozmieszczono billboardów? Kto podjął decyzję o jej realizacji oraz jak wyłoniono firmę obsługującą?"

Zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą w trybie dostępu do informacji publicznej urząd ma 2 tygodnie na odpowiedź na pytania. "Nasze pytania o kampanię billboardową ws. zwrotów podatku były proste. Co odpowiedział KPRM, że potrzebują 2 dodatkowych miesięcy? Co chcą ukryć?" - pytał Stefaniak.

Dodał, iż ministerstwo finansów odpowiedziało, że kampania była finansowana w większości ze środków kancelarii premiera, "a całość kosztów poznamy dopiero po 22 maja". "Poczekamy do końca maja, by poznać precyzyjne dane. Jeśli ich nie dostaniemy, to przeprowadzimy kontrolę poselską" - zapowiedział Stefaniak.

Zdaniem Krzysztofa Paszyka zwyczajem tego rządu stało się wydawanie olbrzymich środków publicznych na kampanie billboardowe, które nie mają związku z rzeczywistością. "To nie są prywatne środki polityków PiS, a pieniądze Polaków. To podwójny skandal. Będziemy to sprawdzać" - powiedział poseł PSL.

W ocenie Miłosza Motyki, "Prawu i Sprawiedliwości wydaje się, że billboardy zapewnią dobrobyt Polakom". "Oni nie potrzebują kampanii informacyjnej po każdym nieudolnym działaniu tego rządu, jak reforma sądownictwa, Polski Ład czy środki z KPO. Wszyscy Polacy muszą się składać na ich kłamstwa" - powiedział rzecznik ludowców.

Rzecznik rządu Piotr Müller pytany przez PAP o zarzuty ludowców powiedział, że przez ostatnie miesiące opozycja konsekwentnie oszukiwała Polaków w kontekście reformy podatkowej przygotowanej przez rząd. "Twierdzili, że podwyższamy podatki. Wiedzieli, że kłamią. Nasz rząd dokonał historycznej obniżki podatków. Z 18 do 17, a potem do 12 proc. podatku PIT. Podwyższyliśmy kwotę wolną od podatku aż do 30 tysięcy złotych. W przeszłości rząd PO-PSL podwyższył kwotę wolną o dwa złote" - mówił rzecznik rządu.

"Dzisiaj, gdy rzetelnie informujemy o dokonanych reformach, Platforma i PSL panicznie boją się tego, że Polacy zauważą, że przez ostatnie miesiące opozycja kłamała" - dodał Müller.

Od 1 lipca 2022 r. weszła w życie obniżona stawka PIT - zamiast 17 proc. jest to 12 proc. Wcześniej, wraz z wejściem w życie przepisów podatkowych Polskiego Ładu, od stycznia 2022 roku kwota wolna od podatku została podniesiona do 30 tys. zł, a próg podatkowy został podniesiony do 120 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano od 2022 r. możliwość odliczenia od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, która wynosi 9 proc.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, efektem zmian podatkowych są rekordowe zwroty pieniędzy przy rozliczaniu PIT-ów za 2022 rok. Resort przekazał PAP, że do 27 kwietnia podatnicy złożyli ponad 13,7 mln deklaracji podatkowych. "Na 25 kwietnia zwróciliśmy już podatnikom ponad 18,8 mld zł. To zwroty z ponad 8,3 mln deklaracji" - podało MF.