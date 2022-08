Politycy PSL: domagamy się wycofania podręcznika do HiT; uważamy, że cały jest beznadziejny

Domagamy się wycofania podręcznika do historii i teraźniejszości; uważamy, że cały jest beznadziejny - oświadczyli w czwartek politycy PSL. Ludowcy przygotowali też specjalną deklarację, w której rodzice dzieci będą mogli zażądać od dyrektora szkoły rezygnacji z korzystania z tego podręcznika.

Od kilku dni kontrowersje wzbudza fragment podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość i rozdział "Kultura i rodzina w oczach Zachodu". Czytamy w nim m.in.: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju +produkcję+? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Ileż to razy słyszymy od ludzi wykolejonych: nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać.".

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że podręcznik ten "nie dość, że jest uwłaczający dla godności ludzkiej, nie dość, że jest obraźliwy dla wielu grup społecznych, to jest kompletnie nieprzygotowany do nauki krytycznego myślenia". "Tego, czym szkoła powinna się najbardziej zajmować" - podkreślił.

Lider PSL oświadczył, że domaga się wycofania tej propozycji podręcznika dotyczącego przedmiotu historia i teraźniejszość. "Wycofania przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który zapowiedział na antenie Polsat News, że się wycofa z fragmentu o in vitro". Ale - jak dodał szef PSL - "my uważamy, że cały podręcznik jest po prostu beznadziejny i trzeba go wycofać, trzeba prawdziwie nauczać młodzież".

Szef MEiN Przemysław Czarnek zapytany na antenie Polast News o to, czy fragment o "produkcji dzieci" należałoby usunąć z podręcznika prof. Roszkowskiego, powiedział: "Ja uważam, że ponieważ to zostało już do tego stopnia skrzywione, że nawet w tym programie dotykamy dzieci in vitro, to ten fragment rzeczywiście mógłby zniknąć, żeby chronić dzieci poczęte in vitro. O nich nie ma słowa w tym podręczniku" - zapewnił.

Ocenił, że słowa z podręcznika zostały wyrwane z kontekstu i wsadzono słowa, których tam nie ma. "To jest rzecz, z której słynie PO i Donald Tusk" - dodał.

"Ponieważ Donald Tusk wykorzystał w sposób nikczemny, przedmiotowo i instrumentalnie dzieci z metody in vitro, to uważam, że rzeczywiście z tego fragmentu należałoby zrezygnować" - powiedział odnosząc się do ubiegłotygodniowego spotkania Donalda Tuska z mieszkańcami Jaktorowa.

Tusk skrytykował wówczas ten fragment podręcznika. "Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci historii i teraźniejszości. Tam jest wiele różnych bardzo dziwnych, czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro, to jest hodowla ludzi, kto będzie kochał takie dzieci" - mówił lider PO.

Szef ludowców podkreślał na konferencji prasowej, że jak opozycja dojdzie do władzy, "to będzie dużo historii, będzie wiedza o społeczeństwie, nie będzie żadnych kitów, tylko będzie prawdziwe nauczanie historii, prawdziwe nauczanie wiedzy o społeczeństwie, bo tak trzeba to nazywać, a nie kity ministra Czarnka".

Zdaniem posła Dariusza Klimczaka (PSL) "klasyczny podręcznik szkolny buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł". "Niestety podręcznik do historii i teraźniejszości zbudowany jest z opinii, często kontrowersyjnych, nasączonych ideologią" - ocenił Klimczak.

Jak mówił, "jeżeli polska szkoła ma być kuźnią tolerancji, to nie może w niej funkcjonować taki podręcznik, jaki zaproponował minister Czarnek do historii i teraźniejszości". "On jest sprzeczny z rozwojem nauki cywilizacji, dlatego my - jako Polskie Stronnictwo Ludowe - proponujemy akcję społeczną" - oświadczył poseł ludowców.

"Przygotowaliśmy specjalną deklarację dla rodziców i opiekunów dzieci tych, które mają korzystać z tego podręcznika. W tej deklaracji wysłanej do dyrektora szkoły można zażądać rezygnacji z korzystania z tego podręcznika do nauki historii i teraźniejszości" - poinformował Klimczak. "Chcemy, żeby akcja społeczna, żeby decyzja rodziców i opiekunów była decydującą w możliwości korzystania z podręcznika, który jest kompromitacją ministerstwa edukacji i nauki" - dodał.

"Żyjemy w XXI wieku, a naszym dzieciom proponuje się rozwiązania z wieków ubiegłych. My nie chcemy, żeby nasze dzieci mentalnie tkwiły w XIX, XVIII wieku. My chcemy, żeby w polskiej szkole za pomocą faktów dzieci miały szanse rozwijać się, zdobywać wiedzę" - mówił Klimczak.

Jak stwierdził, "w tym podręczniku sugeruje się produkcję ludzi, produkcję dzieci". "To jest dehumanizujące. To uwłacza godności. Uważamy, że pan minister Czarnek powinien przeprosić wszystkich rodziców i dzieci za ten podręcznik, za tę propozycję, która jest kompromitacją" - ocenił poseł PSL.

Poinformował, że przygotowaną przez ludowców deklarację można znaleźć w serwisach społecznościowych PSL oraz na stronie internetowej Stronnictwa. "Zachęcamy, wygrajmy walkę o przyszłość naszych dzieci wspólnie" - powiedział Kliczak.