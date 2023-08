Politycy PSL oraz Agrounii o sytuacji rolników; opozycja prezentuje kolejne listy wyborcze

Takiej tragedii i niepokoju wśród rolników, jak teraz, nie było od lat - ocenił w czwartek Marek Sawicki z PSL. Lider Agrounii Michał Kołodziejczak mówił, że rolnicy nie mogą sprzedać pszenicy, którą zebrali niedawno z pól. W wielu miejscach w kraju politycy opozycji prezentowali kolejne listy wyborcze kandydatów.

Na czwartkowej konferencji w Warszawie polityk PSL, były minister rolnictwa, Marek Sawicki powiedział, że "żniwa dobiegają końca, a rolnicy liczą straty". Jak mówił, na hektarze pszenicy straty przekraczają 1200 zł, na hektarze jęczmienia - nawet 1600 zł, a kukurydzy - nawet 2300 zł.

"Takiej tragedii, takich cen i niepokoju wśród rolników, jak teraz nie było od lat" - stwierdził poseł PSL. Oprócz tego, jak mówił, zbliża się 15 września czyli termin, do którego obowiązuje unijny zakaz importu zbóż z Ukrainy do Polski. "Rolnicy nie wiedzą, czy po 15 września Polskę znów nie zaleje niekontrolowana fala żywności ukraińskiej" - powiedział Sawicki.

"Czas, żeby komisarz (UE ds. rolnictwa) Janusz Wojciechowski zszedł sierpniowego urlopu, jak to w zwyczaju urzędników z Brukseli, i wziął się za robotę. Czas by minister rolnictwa Robert Telus przestał odwiedzać pikniki rodzinne, które zagrażają bezpieczeństwu Polaków i wziął się za większość blokującą w Komisji Europejskiej po to, by przyszłość polskich rolników już dziś była zagwarantowana" - podkreślił polityk PSL.

Także lider Agrounii, kandydujący z listy KO, Michał Kołodziejczak zorganizował konferencję prasową w gospodarstwie rolnym w Rogajnach pod Pasłękiem. Jak podkreślił, dopiero w czerwcu gospodarze w Rogajnach sprzedali zboże zebrane w ubiegłorocznych żniwach.

"Sytuacja jest tragiczna. Dziś rolnicy nie mogą sprzedać swojej pszenicy, którą zebrali całkiem niedawno z pól" - zauważył. Wskazywał, że firmy które zakupiły rok temu bardzo dużo zboża zapchały magazyny i dziś nie są zainteresowane, by prowadzić skup od rolników. Mówił, że rolnicy powinni kupować teraz nawozy, środki ochrony roślin na następny sezon. "Z czego mają kupić, jak nie ma możliwości sprzedaży zboża" - mówił. Jak ocenił, obecne ceny od 800 do 900 zł za tonę pszenicy w skupie "to skandal".

Podkreślił, że dopłaty do skupu zbóż nie rozwiązały problemów rolników i nie zahamowały wzrostu cen produktów zbożowych i chleba. "Panie premierze Kaczyński, naprawdę tacy ludzie (rolnicy-PAP) mają czuć się bezpieczni? Mają czuć się wolni? To jest polska wieś, która jest zniewolona" - mówił Kołodziejczak.

W Malborku (Pomorskie) w czwartek podpisy poparcia dla kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu zbierali posłanka Agnieszka Pomaska, senator Leszek Czarnobaj oraz Monika Sobczyńska i Dariusz Rowiński. Pomaska zapowiedziała, że po wygraniu wyborów jej ugrupowanie chce mieć dostęp do dokumentów i "pełnej wiedzy" na temat fuzji Lotosu z PKN Orlen.

Senator Leszek Czarnobaj, który będzie ubiegać się o reelekcję do Senatu z okręgu nr 67, zapowiedział że w Polsce musi zostać przywrócona elementarna uczciwość. "Musimy przywrócić Polskę, w której ludzie mogą zaufać politykowi, bo polityk kierują się prawdą i uczciwością".

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano dwoje kandydatów KO do Sejmu z okręgu gdańskiego: Monikę Sobczyńską, która pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku oraz Dariusz Rowińskiego, nauczyciela i radnego Rady Miasta Malborka.

Lewica przedstawiła w czwartek listę kandydatów do Sejmu z Warszawy. Listę otworzy lider partii Razem Adrian Zandberg, druga będzie posłanka Anna Maria Żukowska, a na trzecim miejscu - Agata Diduszko-Zyglewska. Na czwartym miejscu znajduje się rzeczniczka Razem Dorota Olko, a na piątym były poseł Piotr Gadzinowski. Warszawska lista jest największa w kraju, obejmuje 40 kandydatów do Sejmu i jest w pełni parytetowa. Na ostatnim miejscu znajdzie się pisarz Jacek Dehnel.

"Wystawiamy silną Lewicę tu w Warszawie i w całej Polsce, bo wiemy dobrze, że wynik tych wyborów będzie zależeć od wyniku dwóch komitetów: z jednej strony Lewicy, a z drugiej strony Konfederacji" - podkreślił Zandberg.

Jak ocenił, "jeśli Lewicy uda się zdobyć dobry wynik w tych wyborach, to Polska pójdzie do przodu, ku Europie". "Ale jeśli lepszy wynik zdobędzie Konfederacja, to jest realna możliwość, że Polska odwróci się od Europy, że Polska będzie krajem społecznego darwinizmu, w którym słabsi i ci którzy nie podobają się prawicowej władzy będą dyskryminowani. To jest stawka tych wyborów" - podkreślił polityk.

Zdobycie jednego mandatu sejmowego i wygrana kandydata "paktu senackiego", to główne cele Lewicy w okręgu bielskim i cieszyńskim. Poseł Przemysław Koperski, lider listy sejmowej, powiedział w czwartek PAP, że w poprzednich wyborach kandydaci zgromadzili poparcie 44 tys. wyborców. "Chcielibyśmy osiągnąć co najmniej ten sam wynik i +odwojować+ Senat" - podkreślił.

Na liście sejmowej Lewicy panuje równowaga płci: po dziewięć kobiet i mężczyzn. Wśród nich są m.in. związkowcy, nauczyciele i wykładowcy, aktywiści społeczni i menedżerowie.

W wyborach do Senatu w okręgu 79, który obejmuje powiaty cieszyński i żywiecki, "pakt senacki" reprezentował będzie kandydat Lewicy, politolog i menedżer Konrad Gołota. W okręgu 78, który obejmuje Bielsko-Białą i powiaty bielski i pszczyński, Lewica popiera Agnieszkę Gorgoń-Komor z KO.

Optymistycznie na wynik wyborów patrzą też działacze Lewicy ze Szczecina. "Lewica ma nadzieję na dobry wynik i na to, że będziemy po tych wyborach współrządzili w ramach całego bloku zjednoczonej opozycji i tworzyli większość i sejmową, i rządową, bo dziś widzimy, że zmiany w Polsce są absolutnie potrzebne" - mówił poseł tego ugrupowania Dariusz Wieczorek, lider listy z okręgu szczecińskiego nr 41.

Pytany o propozycje Lewicy dla gospodarki morskiej Wieczorek odpowiedział, że "jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, po pierwsze trzeba dokonać restrukturyzacji stoczni (remontowej) +Gryfia+". "Jest to stocznia, która jest dziś sztucznie utrzymywana, więc trzeba się zastanowić, w jaki sposób zrestrukturyzować funkcjonowanie tego podmiotu gospodarczego" - mówił.

Zaznaczył, że druga kwestia dotyczy terenów postoczniowych. "Tam jesteśmy absolutnie zwolennikami, aby podmiotom, które na nich działają stworzyć normalne warunki funkcjonowania - nie krótkie umowy, wypowiadane w ciągu dwóch czy trzech miesięcy. Te podmioty muszą mieć gwarancję, że przynajmniej na dziesięć czy piętnaście lat będą miały umowę dzierżawy, będą mogły na tych terenach inwestować" - podkreślił.

Kandydatów Konfederacji do Sejmu w Podlaskiem zaprezentował w czwartek w Białymstoku lider tej listy poseł Krzysztof Bosak. Kandydatami są: Karol Kiciński (prezes okręgu Nowej Nadziei, komentator polityczny na Tik Toku); nauczycielka francuskiego i wychowania do życia w rodzinie Barbara Majewska, Karol Czostków - przedsiębiorca z branży usług remontowych z Moniek oraz Rafał Greś - prowadzący szkołę nauki gry w szachy, współorganizator pikiet przedsiębiorców przeciwko ograniczeniom w pandemii COVID-19.

Bosak mówił też, że w kwestii edukacji Konfederacja postuluje większą swobodę w kształtowaniu programów nauczania, jest przeciwna nadmiarowi przepisów w szkole, zapowiada respektowanie zdania nauczycieli i dyrektorów szkół.