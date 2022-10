Politycy PSL: wypowiedź Komorowskiego ws. rozmów z Rosją - nierozsądna, Zełenski nie potrzebuje takich rad

Wypowiedź Bronisława Komorowskiego na temat rozmów Ukrainy z Rosją jest nierozsądna i niefortunna; prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie potrzebuje takich rad, bo doskonale wie, jak ma postępować z mordercami, z którymi ma do czynienia na terytorium własnego kraju - ocenili w rozmowie z PAP politycy PSL.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Były prezydent Bronisław Komorowski został zapytany w środę w RMF FM o deklarację prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że nie będzie żadnych rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. "Jeszcze parę miesięcy temu o tym samym przywódcy prezydent Zełenski mówił, że jest z nim gotów rozmawiać" - przypomniał Komorowski. "Ja opowiadałbym się za gotowością rozmawiania o warunkach pokoju, w tym także bezpieczeństwa Ukrainy, nawet z Putinem" - dodał były prezydent.

"Uważam, że prezydent Zełenski dzisiaj nie potrzebuje takich dobrych rad. On doskonale wie, jak ma postępować z mordercami, z którymi ma do czynienia każdego dnia na terytorium własnego kraju. Jedyne czego potrzebuje, to wsparcia, a nie podpowiedzi, jak ma postępować z Rosją" - podkreślił Klimczak, pytany przez PAP o wypowiedź Komorowskiego.

Według niego, wypowiedź byłego prezydenta "jest co najmniej niefortunna".

W podobnym tonie wypowiadał się inny poseł PSL Marek Sawicki. "Ta wypowiedź jest nierozsądna, nieracjonalna, bo z bandytą i zbrodniarzem się nie negocjuje" - ocenił poseł ludowców.

Jego zdaniem, "Zełenski powinien rozpocząć rozmowy z Rosją wtedy, kiedy ostatni żołnierz rosyjski opuści terytorium Ukrainy".

Wypowiedź Komorowskiego skomentował także szef PO Donald Tusk. "Zarówno wypowiedzi dotyczące kwestii aborcji, jak i ta dotycząca Zełenskiego, one nie mieszczą się w Platformie, ale to oczywiście jest wybór byłego prezydenta. Jeszcze raz z najwyższym szacunkiem, ale rzeczywiście te poglądy (Komorowskiego), to nie są poglądy Platformy" - powiedział Tusk.