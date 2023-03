Politycy Solidarnej Polski oburzeni reportażem o Janie Pawle II; apelują o upowszechnianie jego dorobku

Oburzenie wyemitowanym w TVN24 reportażem o Janie Pawle II - wyrazili w czwartek politycy Solidarnej Polski. Zaapelowali o upowszechnianie dorobku polskiego papieża oraz wiedzy o jego wpływie na polską historię; zapowiedzieli też prace nad projektem uchwały ws. obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

Politycy Solidarnej Polski: Jacek Ozdoba, Maria Kurowska, Anna Siarkowska i Mariusz Kałużny na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie wyrazili oburzenie wyemitowanym niedawno w TVN24 reportażem o Janie Pawle II.

Kurowska powiedziała, że jest jej bardzo przykro, że "powstała teraz sytuacja, w której obrzuca się różnymi inwektywami naszego ukochanego ojca świętego, największego Słowianina, największego Polaka". "Uważam, że jest to tylko po to, aby odebrać nam ten najwspanialszy autorytet jaki mamy. Bo on jest największym autorytetem i będzie autorytetem i nic nie pomoże, że jacyś tajni współpracownicy opluwają go, a media tak chętnie biorą to za prawdę i próbują rozpowszechniać" - mówiła.

Apelowała o popularyzowanie dorobku papieża i upowszechnianie wiedzy o jego działaniach oraz wpływie na polską historię.

Siarkowska uznała, że reportaż to "haniebny atak na Jana Pawła II, wielkiego papieża, który jest dla wielu Polaków autorytetem, a którego nauczanie jest dla nich ważne". Mówiła, że reportaż "bazuje na teczkach donosicieli, teczkach esbeckich i świadkach absolutnie niewiarygodnych". "W taki sposób do prawdy się nie dochodzi" - mówiła.

Jak mówił Ozdoba, Solidarna Polska przystępuje do prac nad projektem uchwały ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

W poniedziałek TVN24 wyemitowało reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".