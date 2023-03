Politycy Solidarnej Polski: propozycja „babciowego” niewiarygodna

Propozycja Donalda Tuska dotycząca wypłaty tzw. babciowego jest niewiarygodna – mówili w niedzielę w Katowicach politycy Solidarnej Polski, przypominając, że rząd kierowany przez Tuska wydłużał wiek emerytalny, co – ich zdaniem - kłóci się z ideą zaangażowania babć w opiekę nad wnukami.

"Donald Tusk kłamie. On kłamał, kiedy mówił, że nie podniesie wieku emerytalnego, a podniósł. On dzisiaj się troszczy o kobiety, a podniósł kobietom o siedem lat - najwięcej w Europie - wiek emerytalny. Taka jest prawda i o tym trzeba mówić" - skomentował podczas konferencji prasowej minister w Kancelarii Premiera Michał Wójcik.

W minionym tygodniu lider PO ogłosił propozycję świadczenia 1,5 tys. zł miesięcznie dla każdej kobiety, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy; to tzw. babciowe z przeznaczeniem na opłacenie opieki nad dzieckiem; miałoby ono przysługiwać do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc kiedy ukończy trzy lata.

Odnosząc się w niedzielę do propozycji Tuska, minister Wójcik zwrócił uwagę, że w polskim systemie wsparcia rodzin funkcjonuje świadczenie 500 Plus na każde dziecko, a także 1000 zł rodzinnego kapitału opiekuńczego, co łącznie daje co najmniej 1500 zł wsparcia.

Minister wyliczał, że rząd Zjednoczonej Prawicy wydał na różne programy socjalne w sumie ponad 240 mld zł. Jak mówił, są to "konkretne działania i konkretne pieniądze, które zostały w ramach państwa opiekuńczego wydane - i to dobrze wydane - na wspieranie polskich rodzin". "Z drugiej strony stoi człowiek, który podnosił wiek emerytalny" - powiedział Wójcik.

Lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dodał, że Donald Tusk i inni politycy Platformy w okresie swoich rządów twierdzili, że w budżecie państwa nie będzie pieniędzy na świadczenie 500 plus.

"Wystarczyło te pieniądze odebrać mafii vatowskiej. Solidarna Polska ma tutaj ogromne zasługi, bo to my przygotowaliśmy przepisy, które okazały się przełomem, które uderzyły w mafię vatowską, które wprowadziły zbrodnię zagrożoną karą do 25 lat pozbawienia wolności; w efekcie w Polsce znacząco zwiększyły się wpływy z VAT-u i można było realizował ważne programy społeczne" - powiedział Ziobro.

"Donald Tusk wielokrotnie skompromitował się w ramach swoich deklaracji; nie tylko nie realizował tego, co mówił, ale realizował nawet to, co mówił, że nie będzie realizował jeśli chodzi o wiek emerytalny" - dodał minister sprawiedliwości.

Europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa odniosła się do propozycji "babciowego" - jak sama powiedziała - nie tylko jako polityk, ale też jako kobieta i babcia.

"Generalnie, nie tylko jako przeciwnik polityczny - po prostu mu (D. Tuskowi - PAP) organicznie nie wierzę. To jest człowiek, który kazał m.in. mnie i wszystkim kobietom, nam, szczególnie też kobietom, które pracowały ciężko na roli, tak naprawdę pracować do śmierci" - powiedziała parlamentarzystka.

"Jak ja, jako babcia, mam pomóc moim dzieciom w wychowywaniu wnuków, bo rozumiem, że taka jest m.in. idea (…), jeżeli jestem pewna, że on - podobnie jak jego kolega Macron - jeżeli tylko będzie miał polecenie z Unii Europejskiej (…) podniesie wiek emerytalny. Jestem pewna, że to zrobi, dlatego, że to jest m.in. już bardzo głośno artykułowane na korytarzach brukselskich - że wszyscy będą musieli podnosić wiek emerytalny, bo taka jest wizja federalistów z Europy" - dodała Beata Kempa.

Jej zdaniem, podniesienie wieku emerytalnego kłóci się z wizją wspierania wychowania wnuków przez babcie z wykorzystaniem specjalnego świadczenia. "On jest kompletnie w tym niewiarygodny. Poza tym, jeżeli nawet doszedłby do władzy, w co głęboko wątpię, to myślę, że nastąpi powrót wszystkich mafii - vatowskich, paliwowych (…) - i tak nie będzie miał na to środków, w przeciwieństwie do naszych rządów" - podsumowała europosłanka.