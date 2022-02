Politycy zgodni: decyzja PZPN ws. meczu z Rosją dobra i jedynie słuszna

Posłowie Nowej Lewicy Maciej Gdula, KO Marcin Kierwiński, PiS Radosław Fogiel oraz wiceszef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy Piotr Ćwik zgodnie uznali za "dobrą i jedynie słuszną" decyzję PZPN, że reprezenatcja Polski nie zamierza rozegrać meczu barażowego z Rosją o awans do mistrzostw świata.

Politycy komentowali tę decyzję w sobotniej audycji Programu Trzeciego Polskiego Radia. Maciej Gdula przyznał, że się z niej cieszy. "Nie ma co udawać, że można funkcjonować w sporcie tak, jak to było przed 24 lutego. Rosja też powinna rozumieć, że w sporcie, który Rosjanie kochają też będą izolowani. To świetna decyzja" - powiedział poseł Lewicy.

"Jak najbardziej popieram" - oświadczył wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. "Uważam, że takie embargo, jeśli chodzi o świat sportu, świat kultury, to są kolejne działania, o których trzeba myśleć, jeśli chodzi o potępienie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o napad Rosji na Ukrainę" - powiedział Ćwik.

Kierwiński ocenił, że to "dobra decyzja, jedyna słuszna decyzja". "Rosja powinna być izolowana, powinna być na marginesie każdej sfery życia, i gospodarczej, i sportowej, i kulturalnej" - oświadczył poseł KO. Jak dodał, "Rosja jest agresorem, wywołała wojnę w Europie". Według niego, "nie ma i nie może być zgody na to, aby uczestniczyła w jakichkolwiek wydarzeniach wspólnych całego cywilizowanego świata".

"I bardzo dobrze. Nie można udawać z bandytami na jednym boisku, że gramy sportowo, że jakieś fair play obowiązuje" - tak decyzję PZPN skwitował Fogiel. Według wicerzecznika PiS, "nie było innego wyboru".

24 marca Polska miała zagrać z Rosją w Moskwie półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata. W przypadku wygranej reprezentacji Rosji, na spotkanie decydujące o awansie na mundial 29 marca do Rosji miałby przyjechać zwycięzca meczu Szwecja - Czechy.