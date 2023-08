Politycy ZP: decyzja PO o podniesieniu wieku emerytalnego pokazuje, że ci politycy nie są wiarygodni

W polityce istotna jest wiarygodność, a decyzja rządu PO-PSL o podniesieniu wieku emerytalnego pokazuje, że ci politycy nie są wiarygodni - ocenili posłowie Zjednoczonej Prawicy. Nie dajemy wiary słowom, które wypowiadają liderzy PO, że dzisiaj są już przeciw podnoszeniu wieku emerytalnego - dodali.

W środę w Sejmie politycy Zjednoczonej Prawicy: rzecznik PiS Rafał Bochenek, wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz poseł Dariusz Stafaniuk zorganizowali konferencję prasową, na której przypominali jak głosowali w Sejmie politycy PO w sprawie wieku emerytalnego. Na konferencji ustawiono tekturowe postacie polityków PO m.in. szefa klubu KO Borysa Budki, sekretarza generalnego PO Marcina Kierwińskiego oraz posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz z napisami jak głosowali w sprawie wieku emerytalnego.

"Tak się składa, że jednym z pytań referendalnych zaplanowanych na 15 października jest pytanie dotyczące ewentualnego podniesienia wieku emerytalnego z poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn na wyższy pułap. My - jako Prawo i Sprawiedliwość - od początku mamy bardzo jasne zdanie w tej sprawie. Natomiast na przestrzeni ostatnich miesięcy i lat byliśmy świadkami różnych, bardzo kontrowersyjnych, niejednoznacznych deklaracji, wypowiedzi, które padały z ust polityków, zwłaszcza opozycji: Platformy Obywatelskiej, kiedyś jeszcze Nowoczesnej, PSL-u, również innych frakcji w tym zakresie" - powiedział Bochenek.

Dlatego - jak mówił - "dzisiaj to, co chcielibyśmy powiedzieć to: maski opadły". "Jednak najważniejsze w polityce są czyny, a nie słowa, a tymi czynami w polityce są głosowania. I w oparciu o głosowania poszczególnych polityków możemy zweryfikować jakie są ich prawdziwe intencje" - zaznaczył rzecznik PiS.

"Przypomnę, że w 2012 roku wtedy, kiedy całe społeczeństwo bardzo mocno protestowało i buntowało się przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego, Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny. (Były prezydent) Bronisław Komorowski, również inni liderzy przed kampanią parlamentarną zapewniali, że nie mają takich zamiarów, nie planują podniesienia wieku emerytalnego, a jedną z pierwszych decyzji, którą zrealizowali skutecznie, wbrew polskiemu społeczeństwu, było właśnie podniesienie wieku emerytalnego" - podkreślił Bochenek.

"I to, co w polityce jest istotne to wiarygodność, a ta decyzja (o podniesieniu wieku emerytalnego) pokazuje, że ci politycy nie są wiarygodni. Bo nie tylko wtedy, kiedy głosowali w 2012 roku decyzją o podniesieniu wieku emerytalnego oderwali się od swojej wyborczej obietnicy, ale również w 2016 roku po raz kolejny wtedy, kiedy była głosowana ustawa w sprawie obniżenia tej szkodliwej decyzji i cofnięcia jej politycy PO nie popierali tej decyzji nie zagłosowali za obniżeniem wieku emerytalnego" - zaznaczył rzecznik PiS.

Wiceminister Ozdoba wskazując na tekturowe postacie polityków PO powiedział, że za jego plecami znajdują się posłowie obecnej kadencji Sejmu, liderzy list wyborczych, którzy w sprawie wieku emerytalnego głosowali w różny sposób. "Widzą państwo np. Krzysztofa Brejzę, który jako poseł zagłosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, widzą państwo Borysa Budkę, który zagłosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, ale widzą państwo m.in panią Kamilę Gasiuk-Pihowicz, która zagłosowała w 2016 roku za tym, aby nie obniżać wieku emerytalnego" - podkreślił Ozdoba.

Zwrócił uwagę, że Platforma Obywatelska w sprawie emerytur Polaków głosowała dwa razy. "W 2012 roku, kiedy podwyższali wiek emerytalny. Wtedy posłowie PO zagłosowali +za+, ale co robi Platforma Obywatelska, kiedy Zjednoczona Prawica przedstawia projekt ustawy przywracający pierwotny wiek emerytalny - głosują przeciw, a co robi PSL, które mówi o tym, że to był błąd - wstrzymuje się od głosu" - zaznaczył wiceminister.

"Nie dajemy wiary na słowa, które dzisiaj wypowiadają liderzy PO, że dzisiaj już zrozumieli i dzisiaj są już przeciw podnoszeniu wieku emerytalnego. Żądamy od nich deklaracji i żądamy tego, że referendum w Polsce powinno się odbyć, a nie Donald Tusk będzie nam po raz kolejny mówił, że je unieważnia" - dodał poseł Stefaniuk.