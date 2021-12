Polityka ustępstw wobec Rosji jest niebezpieczna

Historia pokazuje, że polityka ustępstw wobec Rosji jest bardzo niebezpieczna i kontrproduktywna - mówi europosłanka niemieckich Zielonych Viola von Cramon. Apeluje też o radykalną zmianę języka i polityki UE wobec Kremla, przekonując, że trzeba "mówić do brutali językiem, który rozumieją".

- Rosja gromadzi wojska na granicy z Ukrainą. Widzieliśmy to już wcześniej. Brutalny prześladowca szantażuje w ten sposób swoich słabszych sąsiadów, a reszta świata się temu przygląda. Widzieliśmy to wielokrotnie w historii ludzkości. Także niedawno: w kwietniu i listopadzie. Polityka ustępstw wobec Rosji, jak uczy historia, jest bardzo niebezpieczna, niemoralna i kontrproduktywna - przypomina von Cramon, należąca do czołówki niemieckich ekspertów zajmujących się Rosją i innymi krajami posowieckimi.

- 100 tys. rosyjskich żołnierzy zmobilizowano właśnie teraz na granicach z Ukrainą. Ta liczba wzrośnie. Ci, którzy znają (prezydenta Rosji Władimira) Putina, wiedzą, że zbliżająca się Gwiazdka to bardzo niebezpieczny okres - ostrzega.

Pytana, czemu - jej zdaniem - służą działania Kremla, odpowiada:



- To nie jest tak, że Ukraina jest celem Rosji, gdyż stanowi dla niej zagrożenie. Jest celem dlatego, że Ukraińcy bronią europejskich wartości. Otworzyli się oni na wolność i chcą móc decydować o swoim własnym losie. Nic nie przeraża Kremla bardziej niż suwerenny naród we własnych granicach.

Von Cramon zwraca też uwagę, że Rosja nigdy nie traktowała eksportu surowców jako przedsięwzięcia wyłącznie komercyjnego.

- Niektórzy uważają, że (gazociąg) Nord Stream 2 powinien mieć nadal zielone światło. Zadajmy sobie jednak pytanie: co jest głównym towarem eksportowym Kremla? Ropa? Gaz? Otóż nie. Jest nim chaos - podkreśliła europosłanka, zwracając uwagę, że rosyjscy ideolodzy mówią wprost o politycznej funkcji uzależniania krajów Europy od dostaw surowców.

- Zwiększając zależność od Rosji, zdradzamy naszych sojuszników i stawiamy przyszłość naszego kontynentu pod znakiem zapytania. Pokażmy zęby i pazury. Mówmy do brutali językiem, który oni rozumieją - sankcje, twarde sankcje. Jeśli Rosja rozpocznie kolejną wojnę, powinna ją spotkać surowa kara. Trzeba odciąć ich od (systemu płatności) SWIFT, skończyć z Nord Stream 2 i wprowadzić sankcje osobiste wobec Putina i jego otoczenia. Pokażmy Kremlowi, że to, co robi, jest kontrproduktywne (...). Wzmacniajmy partnerstwo z Ukrainą, gdy Kreml chce ją i nas zastraszyć. Niech słowa staną się czynami. Pokażmy Rosji, że rządzi prawo międzynarodowe, a nie prawo dżungli" - zaapelowała w Viola von Cramon.