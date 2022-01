Politykiem roku 2021 w kraju - Morawiecki; na arenie międzynarodowej - Merkel

Premier Mateusz Morawiecki uzyskał najwięcej wskazań - 10 proc. - w rankingu polityk roku 2021 w kraju. Na miano polityka roku 2021 na arenie międzynarodowej najbardziej zasłużyła była kanclerz Niemiec Angela Merkel, którą wskazało również 10 proc. respondentów - wynika z sondażu CBOS.

Najwięcej wskazań ankietowanych - 10 proc. - uzyskał premier Mateusz Morawiecki. Drugą lokatę, podobnie jak rok temu, uzyskał prezydent Andrzej Duda (8 proc.). Na trzeciej pozycji z wynikiem w granicach 4 proc. znaleźli się: prezydent Warszawy, wiceszef PO - Rafał Trzaskowski, przewodniczący PO Donald Tusk, lider Polski 2050 Szymon Hołownia oraz prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński.



Po 1 proc. wskazań uzyskali: szef MON Mariusz Błaszczak, jeden z lider Konfederacji Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, marszałek Senatu Tomasz Grodzki, poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.



Kolejne 3 proc. badanych wymieniło nazwiska w sumie trzydziestu sześciu jeszcze innych polityków.

Joe Biden i Viktor Orban

Na arenie międzynarodowej tytuł polityka roku 2021 przypadł byłej już kanclerz Niemiec Angeli Merkel (10 proc.), która w końcu października, po szesnastu latach na tym stanowisku zakończyła swoje urzędowanie. To jej kolejne zwycięstwo po pięciu latach przerwy, kiedy najwięcej głosów zdobywali prezydenci Stanów Zjednoczonych.Na drugim miejscu rankingu ze znaczną stratą do Angeli Merkel znalazł się były prezydent USA Donald Trump, który w 2020 roku przegrał wybory. Jego nazwisko wymieniło 4 proc. badanych. Na trzecim miejscu listy polityków najbardziej zasłużonych w 2021 roku uplasował się obecny prezydent USA, zwycięzca w wyborach 2020 roku - Joe Biden, wskazany przez 3 proc. ankietowanych.Czwarte miejsce, z podobną liczbą głosów, zajął w tym roku premier Węgier Viktor Orbán (3 proc.). Kolejne miejsca ze wskazaniami ponad 1 proc. zajęli przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz prezydent Rosji Władimir Putin.Pozostali kandydaci, którzy zgłaszani byli przez co najmniej 0,5 proc. respondentów, to w kolejności uzyskanych wyników: prezydent Andrzej Duda, zaliczony również do grona międzynarodowych polityków, papież Franciszek, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: 1) wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), 2) wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, 3) samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 29 listopada do 12 grudnia 2021 roku na próbie liczącej 1063 osoby (w tym: 47,0 proc. metodą CAPI, 35,7 proc. - CATI i 17,3 proc. - CAWI).