Polonijna Rada Duszpasterska Europy zachęca do organizowania polonijnych grup na ŚDM w Lizbonie w 2023 r.

Zachęcamy wszystkie wspólnoty duszpasterskie do organizowania polonijnych grup na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. – wskazała Polonijna Rada Duszpasterska Europy, która obradowała od piątku do niedzieli w Zakopanem.

W komunikacie przekazanym w niedzielę PAP podano, że głównym tematem trzydniowych obrad Zebrania Plenarnego Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy były duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz małżeństw i rodzin.

W czasie zjazdu rozmawiano m.in. na temat różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą i nad miejscem rodziny i szkoły w procesie wychowania. Zwrócono uwagę, że "postępujący ateizm" i "rozwój digitalizacji" prowadzą do "powierzchowności życia religijnego i poczucia braku sensu życia".

W ocenie członków rady duszpasterstwo młodzieży powinno mieć przede wszystkim charakter "towarzyszenia młodym, którzy w tym trudnym czasie często doświadczają słabości i kruchości życia wiary i modlitwy".

Jako ważną przestrzeń rozwoju młodego człowieka w środowisku rówieśniczym oraz okazję do pogłębienia wiary wskazano Światowe Dni Młodzieży. W związku z tym Polonijna Rada Duszpasterska Europy zachęca do organizowania w Kościele lokalnym grup ŚDM, który przygotują młodzież do wyjazdu do Lizbony w 2023 r. i spotkania z papieżem oraz do organizowania grup polonijnych na ŚDM.

W czasie zebrania głos zabrali m.in. prof. Krystyna Chałas (KUL), ks. dr Michał Wilkosz, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ks. dr Jacek Herma, s. Bożena Sienkiewicz, dr Elwira Pniewska, ks. Bogdan Renusz, ks. Michał Wilkosz czy ks. dr Krzysztof Tyliszczak.

Polonijna Rada Duszpasterska Europy (PRDE) zrzesza kilkadziesiąt osób - duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich.