Polonika ogłasza konkurs dla wolontariuszy dbających o polskie dziedzictwo za granicą

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłosił konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat. Edycja 2022”. Program skierowany jest do samorządów, organizacji pozarządowych, kościołów i osób prywatnych.

Dorota Janiszewska-Jakubiak dyrektor Instytutu POLONIKA w komunikacie skierowanym do mediów przypomina, że dotychczasowe wsparcie dla wolontariuszy troszczących się o dziedzictwo kulturowe poza granicami Polski, było skierowane między innymi na Ukrainę. "Z szacunkiem obserwujemy, jak wielu naszych dotychczasowych Beneficjentów dziś zajmuje się pomocą humanitarną, a także gromadzeniem i wysyłką materiałów niezbędnych do zabezpieczania zabytków na terenie Ukrainy" - napisała Dorota Janiszewska Jakubiak. Wyraziła także nadzieję na jak najszybszą możliwość powrotu do działań na rzecz polskiego dziedzictwa we Lwowie, Krzemieńcu czy Kamieńcu Podolskim. "Nie chcemy jednak wstrzymywać możliwości działania w ramach programu +Wolontariat+ na terenie innych państw i stąd decyzja o publikacji naboru na rok 2022" - dodała dyrektor POLONIKI.

Program "Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą - wolontariat. Edycja 2022" wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju. Dofinansowywane projekty dotyczą nie tylko obszaru Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., ale również obiektów związanych ze środowiskami emigracyjnymi.

Dofinansowanie wysokości od 10 000 do 70 000 zł umożliwi organizację wolontariackich obozów, objazdów, pobytów studyjnych i kwerend służących rozpoznaniu i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego poza obszarem współczesnej Rzeczpospolitej Polskiej. Własny wkład finansowy to minimum 10 proc. potrzebnej sumy. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN i jednostki samorządu terytorialnego), kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne.

Przy ocenie wniosków preferowane będą projekty zakładające współpracę z partnerami z Polski lub kraju przyjmującego (instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, kościołami i związkami wyznaniowymi, szkołami ponadpodstawowymi, uczelniami).

Wnioski można składać poprzez system witkac.pl od 25.03.2022r. do 25.04.2022 r. do godziny 15:59.

Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie Instytutu POLONIKA:https://polonika.pl/programy/programy-grantowe/programy-grantowe-instytutu