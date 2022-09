Połowa obywateli uważa Scholza za niewłaściwą osobę na stanowisku kanclerza

Równo 50 procent Niemców uważa, że Olaf Scholz (SPD) nie jest właściwą osobą na stanowisku kanclerza - wynika z sondażu instytutu Insa dla dziennika "Bild". Tylko 38 procent twierdzi, że Scholz jest odpowiednim szefem rządu.

Na pytanie o zaufanie do kanclerza 64,5 proc. respondentów stwierdziło, że ich zaufanie jest "małe", a 30,3 procent - "duże".

Portal dziennika "Welt" zwraca uwagę, że rok po wyborach do Bundestagu prawicowo-nacjonalistyczna partia AfD znalazła się w sondażu na pierwszym miejscu we wschodnich Niemczech. AfD uzyskuje obecnie 27 proc. we wschodnich landach i 12 proc. w zachodnich. Numerem dwa na wschodzie jest chadecka partia CDU z 26 procentami.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory to opozycyjna Unia CDU/CSU uzyskałaby 27,5 proc. (minus jeden punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem), a rządząca SPD 18 proc. (minus 0,5 procent).

Współrządzący z socjaldemokratami Zieloni i FDP zyskują po pół punktu procentowego i odpowiednio zdobywają 19,5 proc. i 8 proc. Ogólnokrajowy wynik AfD wynosi 15 procent - wzrost o 1, a Partia Lewicy plasuje się na poziomie 5,5 procent - bez zmian.