Polscy dowódcy wojskowi z wizytą na amerykańskim lotniskowcu USA Gerald R. Ford

Polscy najwyżsi dowódcy wojskowi, w tym szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski odwiedzili we wtorek operujący obecnie na Morzu Adriatyckim amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford - najnowocześniejszym okręcie tego typu na świecie.

O wizycie dowódców informował Sztab Generalny Wojska Polskiego oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w mediach społecznościowych. Jak czytamy w komunikacie DORSZ, gen. Andrzejczak i gen. Piotrowski razem z innymi polskimi dowódcami udali się na pokład lotniskowca na zaproszenie ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego - w ramach "Dnia Dostojnych Gości" na pokładzie jednostki we wtorek 17 lipca.

Jak informuje DORSZ, generałowie oraz ambasador Brzezinski obserwowali zdolności operacyjne amerykańskiej misji bojowej na Morzu Śródziemnym. "Wizyta była znakomitą okazją do zapoznania się z możliwościami oraz specyfiką służby na największym i nowocześniejszym lotniskowcu na świecie, a także do rozmowy i wymiany upominków z Dowódcą lotniskowca kapitanem Rickem Burgessem oraz kontradmirałem Erikem Eslichem, dowódcą grupy uderzeniowej lotniskowców nr 12" - czytamy w komunikacie Dowództwa.

Amerykański lotniskowiec USS Gerald R. Ford (CVN 78) jest największym okrętem wojennym w historii. Ma ponad 330 metrów długości i 76 metrów wysokości; jego wyporność to ok. 100 tys. ton. Jest zdolny do przewożenia 75 statków powietrznych (w tym np. myśliwce F/A-18 Super Hornet), a jego załoga liczy ponad 4500 osób. Do służby wszedł pod koniec 2022 r.

USS Gerald R. Ford na stałe stacjonuje w Norfolk w Wirginii, największej amerykańskiej bazie marynarki wojennej na Atlantyku, obecnie jednak przebywa na misji w Europie. Pod koniec maja wziął udział w ćwiczeniach NATO wokół Norwegii, a pod koniec czerwca przybył do chorwackiego Splitu.