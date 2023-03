Polscy i europejscy Zieloni debatują w Warszawie o "Zielonej Mapie Drogowej dla Polski"

Wsparcie Ukrainy, odejście od węgla i gazu jako surowców energetycznych do 2035 roku, pełne prawo kobiet do aborcji, Polska jako Strefa Wolności osób LGBT - to niektóre elementy "Zielonej Mapy Drogowej dla Polski", o których rozmawiają w Warszawie polscy i europejscy Zieloni.

W Warszawie w piątek i sobotę odbywa się organizowana przez polską Partię Zieloni konferencja z udziałem europejskich Zielonych "European Ideas Lab".

Podczas dwudniowej konferencji polscy i europejscy Zieloni mają omówić "Zieloną Mapę Drogową dla Polski", na którą składa się szereg postulatów programowych. Wśród nich jest wzmocnienie pozycji Polski w Europie; wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski; zielona transformacja, oznacza m.in. osiągnięcie zerowej emisji przedsiębiorstw do 2040 roku.

Innymi postulatami są: wsparcie Ukrainy i uzależnienie się od rosyjskich źródeł energii - w tym celu całkowite odejście od węgla i gazu ziemnego jako surowców energetycznych najpóźniej do 2035 roku; wsparcie dla demokracji i praw obywatelskich, m.in. rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, podpisanie przez Polskę Karty Praw Podstawowych UE.

Zieloni postulują też pełne prawo kobiet do aborcji, Polska jako Strefa Wolności osób LGBT; walkę z ubóstwem; wsparcie rozwoju natury, w tym utworzenie 21 nowych parków narodowych; powołanie Rzecznika Praw Zwierząt i Przyrody; powszechny dostęp dla wszystkich do transportu zbiorowego, także w Polsce lokalnej.

"Spotykamy się, bo w Polsce i w Europie rozlewa się fala przestępczego populizmu i my jesteśmy tu, żeby o tym porozmawiać" - podkreśliła na konferencji prasowej przed obradami współprzewodnicząca Zielonych, posłanka KO Urszula Zielińska. "Za naszą granica szaleje wojna, szerzy się fanatyzm i nacjonalizm, w naszym kraju ludzie z wyrokami zasiadają w ministerialnych fotelach, również o tym musimy porozmawiać" - zapowiedziała posłanka.

"Polskie lasy są rabowane przez instytucję, której zadaniem jest je chronić", "nasze relacje z Europą są najgorsze od 30 lat" - oceniła. "Rząd wypycha nas na margines, gdyby nie wojna, nikt nie chciałby dziś z Polską w Europie rozmawiać" - mówiła Zielińska. Dodała, że o tym wszystkim będzie mowa podczas dwudniowej konferencji.

Współprzewodnicząca Zielonych w Parlamencie Europejskim Terry Reintke zapowiedziała, że jako europejscy Zieloni "chcemy, aby Polska była silna w silnej Europie". "Powinniśmy być zjednoczeni we wsparciu Ukrainy, której powinniśmy pomagać jeszcze więcej" - dodała.

Reintke zwracała te uwagę, że w Polsce, tak jak w całej Europie ważna jest "zielona transformacja". "Musimy stworzyć ramy prawne, aby umożliwić inwestycje w energię odnawialną, aby zwiększyć produkcję energii odnawialnej w całej Unii Europejskiej" - zaznaczyła europosłanka.

Współprzewodniczący polskich Zielonych Przemysław Słowik zauważył, że po wybuchu wojny w Ukrainie polskie społeczeństwo zdało egzamin "ze wsparcia i pomocy". "Pokazaliśmy Europie i światu, jak to powinno wyglądać, to jest dobra karta, aby wrócić jako silny kraj w Unii Europejskiej" - powiedział.

"Zielona Mapa Drogowa dla Polski jest listą najważniejszych rzeczy, które musimy zrobić, aby wrócić do grona silnych, w pełni otwartych, wolnych krajów europejskich" - dodał Słowik.

Jak podkreślił, "aborcja do 12 tygodnia ciąży jest podstawowym prawem kobiety i to nie jest coś, co powinno być poddawane pod pytania referendalne". Dodał, że Zieloni chcą walczyć o związki partnerskie i małżeńskie niezależnie od płci. "Podczas konferencji będziemy też mówić o tym, jak z kraju węgla i smogu stać się krajem zielonym" - poinformował.