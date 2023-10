Polscy luteranie upamiętnią we wtorek rocznicę Reformacji

Pamiątkę Reformacji będą obchodzili we wtorek wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wieczorem w świątyniach odprawione zostaną nabożeństwa. Zabrzmi też hymn luteranów "Warownym grodem jest nasz Bóg", którego autorem był Marcin Luter.

"31 października jest obchodzony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim jako Pamiątka Reformacji. Święto nawiązuje do ogłoszenia 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Ogłosił je 31 października 1517 roku w Wittenberdze zachęcając do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego" - przekazała PAP rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Zdaniem luterańskiego księdza Jana Byrta ze Szczyrku, Kościół w 1517 roku wrócił do korzeni, czyli do pierwszego prazboru, gdzie chrześcijanie codziennie spotykali się na czytaniu Słowa Bożego i na łamaniu chleba. "Rozpoznawalni byli, bo cechowała ich miłość. Kościół w 1517 roku do tego wrócił. Należy to dalej pielęgnować, aby ewangelicy byli rozpoznawalni jak pierwsi chrześcijanie: po miłości do Boga, bliźniego i Ewangelii. Nasz region Śląska Cieszyńskiego cechowała zawsze zasada ewangelii: módl się i pracuj" - podkreślił.

Święto Reformacji jest jedynym oryginalnym świętem ewangelickim. Ponad połowa polskich luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim. W niektórych tutejszych miejscowościach, między innymi w Wiśle, we wtorek odprawione zostanie centralne nabożeństwo dla wiernych wszystkich miejscowych parafii, podkreślające jedność Ciała, Ducha i wiary wyrażanej w miłości i nadziei.

Godfrejów-Tarnogórska powiedziała, że we wtorek w programie drugim TVP od godz. 17. transmitowane będzie nabożeństwo reformacyjne z kościoła św. Szczepana w Toruniu. "Z kolei w programie drugim Polskiego Radia, o godz. 18. będzie emitowane nabożeństwo z kościoła ewangelicko-reformowanego" - powiedziała. Parafie będą transmitowały nabożeństwa w internecie.

W minioną niedzielę luterańska młodzież wieczorem uczestniczyła w Skoczowie w "Nocy z Lutrem", dorocznym spotkaniu organizowanym przez kościelne Centrum Misji i Ewangelizacji. "+Noc z Lutrem+, czyli tak naprawdę Młodzieżowym Świętem Reformacji. To okazja, żeby doświadczyć Kościoła - żywego i zmotywowanego do działania" - podkreśliła rzecznik Kościoła.

Godfrejów-Tarnogórska przypomniała, że Pamiątka Reformacji wypada w tym roku we wtorek. "Warto pamiętać, że osobom należącym do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przysługuje tego dnia prawo zwolnienia od nauki lub pracy" - podkreśliła.

Rzecznik przypomniała, że w 1517 roku Marcin Luter chciał przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Przesłanie Reformacji streszcza się w kilku zasadach. Tylko Jezus Chrystus jest zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Intencją Lutra nie było tworzenie nowego Kościoła, lecz zreformowanie istniejącego. Pięć wieków temu okazało się to niemożliwe. W 1521 r. Luter zerwał ze Stolicą Apostolską, a ówczesny papież Leon X obłożył go ekskomuniką.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale też zapoczątkowały przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. Liczy ponad 60 tys. wiernych, z których ponad połowa mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Kościoły luterańskie na świecie liczą ok. 80 mln członków.