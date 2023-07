Polscy muzułmanie rozpoczęli 1445 rok według kalendarza księżycowego

Polscy wyznawcy islamu, których największe skupiska są w województwie podlaskim, rozpoczęli w środę 1445 rok według kalendarza księżycowego służącego społeczności muzułmańskiej do ustalania dat uroczystości religijnych.

Oparty na fazach Księżyca kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa (zwanej też emigracją lub wywędrowaniem, po arabsku hidżra) z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 r. według kalendarza gregoriańskiego.

Rok w kalendarzu księżycowym jest krótszy od tradycyjnego. Ma 354 dni, dlatego główne święta islamskie (najważniejsze z nich, to Święto Ofiarowania Kurban Bajram i święto zakończenia postu Ramadan Bajram - PAP) ulegają ciągłym przesunięciom względem kalendarza powszechnego. Z różnicy w długości roku w obu kalendarzach wynika też, że 33 lata księżycowe odpowiadają 32 słonecznym, czyli tradycyjnym.

Wśród polskich muzułmanów nie ma zwyczaju hucznego świętowania końca roku księżycowego, jak to się dzieje podczas tradycyjnego sylwestra. W pierwszy dzień nowego roku w niektórych meczetach i w domach modlitw odprawiane są muzułmańskie modlitwy za pomyślność.

Najstarszą i najważniejszą organizacją polskich wyznawców islamu jest Muzułmański Związek Religijny w RP, założony blisko sto lat temu w Wilnie. Skupia on m.in. polskich Tatarów, których przodkowie ponad 600 lat temu osiedlili się na ziemiach dawnej RP.

"Nadchodzący Nowy Rok Muzułmański oznacza nie tylko okres radości, ale również refleksji nad tym, co minęło, i nad tym, co nas czeka" - napisał w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej MZR przewodniczący MZR mufti Tomasz Miśkiewicz. Prosił Allaha, aby wierni "całymi sercami i umysłami odczuli duchowość naszego muzułmańskiego nowego roku, abyśmy rozliczeni ze sobą oraz Najwyższym na nowo wprowadzili islam do naszego codziennego życia". Złożył też życzenia pomyślności, sił i wytrwałości w dążeniu do celów, a także życzył zdrowia i spokoju ducha.

"Początek nowego roku to czas, by odpokutować swoje grzechy, to czas, by prosić Najwyższego o wybaczenie, to czas, by wszelkie zło zostawić za sobą, to czas refleksji i wyzbycia się wszelkich wad. Początek roku to moment, w którym powinniśmy wznowić dobre intencje i rozpocząć nowe projekty. Jest to okazja, aby zacząć wiele spraw od nowa w oparciu o zdobyte doświadczenia" - mówił w okolicznościowym kazaniu - opublikowanym przez MZR - imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev.

Przypomniał, że w roku muzułmańskim jest dwanaście miesięcy, a cztery z nich są miesiącami świętymi, w których - jak mówił imam - "od wieków powstrzymywano się od prowadzenia działań wojennych". Jak dodał imam, jednym ze świętych miesięcy jest pierwszy, muhharam. W tym miesiącu przypada też ważne dla muzułmanów święto Aszura, w tym dniu należy pościć - wyjaśnił duchowny.

Liczbę osób należących do MZR jego przedstawiciele szacują na ok. 5 tys. osób. To przede wszystkim polscy Tatarzy. Większość polskich muzułmanów mieszka w województwie podlaskim, gdzie w Bohonikach i w Kruszynianach są dwa ostatnie na ziemiach polskich zabytkowe meczety, a przy nich mizary, czyli muzułmańskie cmentarze.