Polscy strażacy w Turcji usiłują dotrzeć do kolejnej osoby

Polscy strażacy w Turcji próbują dotrzeć do kolejnej uwięzionej pod gruzami osoby, nie ma z nią kontaktu, ale obecność człowieka potwierdziły psy – powiedział w sobotę PAP Jakub Siczek - oficer łącznikowy polskiej grupy ratowniczej, prowadzącej działania po trzęsieniu ziemi .

"Nie mamy z tą osobą kontaktu, ale wszystkie nasze psy potwierdzają, że pod gruzami znajduje się człowiek. Może to oznaczać, że osoba ta żyje, ale jest nieprzytomna" - powiedział Siczek.

Jak dodał, polscy strażacy przed południem otrzymali informację o głosach, słyszanych spod gruzów. "Wysłaliśmy zespół do rozpoznania i działamy tam od kilku godzin" - wyjaśnił.

Polscy strażacy prowadzą akcję ratowniczą w mieście Besni, w którym wskutek trzęsienia ziemi zawaliło się blisko trzydzieści domów. Dotychczas udało im się ocalić 12 osób.

Grupa ratownicza HUSAR Poland - 76 strażaków i osiem wyszkolonych psów - do Turcji wyleciała w poniedziałek wieczorem, kilka godzin po trzęsieniu. Działania polskiej grupy ratowniczej miały być prowadzone do poniedziałku, 13 lutego. Komendant główny PSP poinformował jednak, że strażacy zostaną w Turcji co najmniej do czwartku, 16 lutego. Decyzję o przedłużeniu akcji podjęto po konsultacji komendanta i dowódcy grupy HUSAR Poland brygadiera Grzegorza Borowca z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim oraz tureckimi władzami.

W poniedziałek Turcję i Syrię nawiedziły trzęsienia ziemi, powodując ogromne zniszczenia na kilkusetkilometrowym odcinku od syryjskiego miasta Hama do tureckiego Diyarbakir. Według ostatnich danych liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu przekroczyła 20 tys. osób.