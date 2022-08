Polscy strażacy we Francji dogaszają pożar

Realizujemy nasze działania związane z dogaszaniem ognisk pożaru. Pracujemy na czterech odcinkach bojowych - powiedział we wtorek PAP oficer prasowy polskiej grupy ratowniczej asp. Łukasz Nowak.

Starszy strażak Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przekazała PAP, że polscy funkcjonariusze rozpoczęli działania o godz. 8.30, a mają je zakończyć około godz. 20. Na wtorek planowana jest także wizytacja polskiego obozowiska przez przedstawicieli straży francuskiej.

"W tej chwili realizujemy nasze działania związane z dogaszaniem ognisk pożaru. Pracujemy na czterech odcinkach bojowych" - przekazał asp. Nowak. "Jeden z nich jest z dnia wczorajszego. To dół w którym jest głębokie torfowisko i trzeba to dokładnie zalać" - doprecyzował. "Z dużą dozą prawdopodobieństwa ten odcinek dzisiaj zostanie zamknięty i ugaszony całkowicie" - zaznaczył.

W ubiegły piątek polska grupa ratownictwa dojechała do Francji, w okolice Bordeaux, gdzie płonęło prawie 1000 ha lasów. W grupie ratowniczej jest 146 strażaków i 49 samochodów gaśniczych z województw: zachodniopomorskiego oraz dolnośląskiego. Są to dwa moduły do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów (dwa moduły GFFFV).

Wysłanie polskich strażaków, to odpowiedź na francuską prośbę do społeczności międzynarodowej, która została skierowana za pośrednictwem mechanizmu wspólnotowego UE. Zapotrzebowanie na pomoc otrzymano poprzez ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Wyjazd do Francji to 37. międzynarodowa misja Państwowej Straży Pożarnej.