Polscy weterani wyjeżdżają do Hagi na zawody sportowe Invictus Games

Pływanie, kolarstwo i łucznictwo - m.in. w tych dyscyplinach zmierzy się na zawodach Invictus Games w Hadze 20-osobowa reprezentacja polskich żołnierzy weteranów. "Obowiązkiem polskiego państwa jest dbanie o poszkodowanych żołnierzy weteranów" - mówił we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej spotkał się w siedzibie resortu z weteranami rannymi na misjach przed ich wylotem na zawody w Hadze, które odbędą się w dniach 16-22 kwietnia. Polskę będzie reprezentował zespół dwudziestu weteranów. Nasi zawodnicy rywalizować będą w kilku dyscyplinach sportowych, m.in. w siatkówce na siedząco, pływaniu, lekkoatletyce, kolarstwie, łucznictwie czy wioślarstwie halowym.

Pomysłodawcą zawodów Invictus Games jest członek brytyjskiej rodziny królewskiej, książę Harry, który powołał w tym celu specjalną fundację pełniącą rolę organizatora. Głównym przesłaniem IG nie jest zdobywanie medali, lecz traktowanie sportu jako formy rehabilitacji i tym samym jako pomoc weteranom w ich powrocie do zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego.

Szef MON powiedział, że polska reprezentacja po raz drugi weźmie udział w zawodach Invictus Games. Dziękował żołnierzom za ich postawę, za to, że - jak mówił - nie odkładają na półkę swoich ambicji oraz za to, że mają siłę, by reprezentować Polskę.

Błaszczak podkreślił, że trzonem obrony naszej ojczyzny jest Wojsko Polskie. "Zdajemy sobie sprawę, że obowiązkiem państwa polskiego jest dbanie o żołnierzy, o żołnierzy weteranów, szczególnie o żołnierzy weteranów poszkodowanych" - mówił szef MON.

Dodał, że w związku z tym przed kilkoma laty znowelizowano ustawę o weteranach, która znacząco wzmocniła wsparcie państwa dla weteranów. "Spotkałem się z ocenami, że ta znowelizowana ustawa należy do najlepszych na świecie. Są to opinie, które usłyszałem ze strony naszych weteranów jak i przedstawicieli wojsk sojuszniczych" - powiedział szef MON.

Błaszczak przekazał biało-czerwoną flagę plutonowemu Rafałowi Lisowi, który jest chorążym polskiej reprezentacji.

Rafał Lis powiedział PAP, że po raz pierwszy jedzie na zawody Invictus Games i będzie startował w siatkówce na siedząco i w łucznictwie. Dodał, że służył m.in. dwa razy w byłej Jugosławii i dwa razy w Libanie, a na pierwszą misję wyjechał w 1994 roku. "A skończyłem ostatnią w 1998 roku, zostałem ciężko ranny, miałem 26 dni do zjazdu i to był 13 maja, godz. 13.13, nie był to piątek, był to czwartek" - powiedział Lis.

Jak informuje MON, od 2020 roku, dzięki nowej ustawie o weteranach wprowadzono dodatkowe rozwiązania i m.in. zwiększono dodatek dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu ponad 30 proc. - w wysokości od 10 proc. do 50 proc. najniższej emerytury. Wprowadzono też dodatek dla weteranów poszkodowanych, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką i mają orzeczony uszczerbek na zdrowiu od 1 proc. do 9 proc.

Ustawa - jak podaje resort - wprowadza także kompleksową opiekę medyczną dla osób z uszczerbkiem na zdrowiu co najmniej 30 proc. które doznały urazu lub nabyły chorobę podczas wykonywania zadań poza granicami państwa ponad limity finansowania określone przez NFZ. Finansowanie świadczeń odbywa się z budżetu MON i innych, właściwych resortów. Dodatkowo wszyscy weterani poszkodowani w wielu miastach uzyskali ulgi w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego oraz komunikacji miejskiej i mogą bezpłatnie korzystać z hal sportowych, siłowni i pływalni jednostek samorządu terytorialnego.