Polscy weterani zawalczą na arenie międzynarodowej. Na takie wsparcie mogą liczyć

Mariusz Błaszczak, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, spotkał się z weteranami, którzy będą reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach Invictus Games 2023. Jak deklarował minister, MON obejmuje polskich weteranów kompleksową opieką i wsparciem.

Żołnierze weterani będą reprezentować Polskę na Invictus Games 2023. To trzecia edycja zawodów, w której uczestniczy reprezentacja Wojska Polskiego.

- To są świetni ludzie, którzy są silnie zmotywowani do tego, żeby godnie reprezentować Polskę podczas igrzysk. Świetni ludzie, dlatego że przełamali wielkie trudności, jakie przed nimi stawały. To ludzie o silnym charakterze. To ludzie wytrwali i zdyscyplinowani - powiedział minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas spotkania z reprezentacją polskich weteranów, która weźmie udział w zawodach sportowych w Niemczech.

Zawody weteranów odbędą się w dniach 9-16 września 2023 r. w Dusseldorfie. Invictus Games to nie tylko zawody sportowe, w których biorą udział żołnierze i weterani poszkodowani - to przede wszystkim wielka społeczność międzynarodowa, która wspiera się wzajemnie w procesie dochodzenia do zdrowia i dzieli się swoimi doświadczeniami.

MON deklaruje, że obejmuje polskich weteranów kompleksową opieką i wsparciem, wydając na dodatki dla weteranów poszkodowanych ponad 5 mln zł, a na bezpłatne wyroby medyczne - ponad 3 mln zł. - Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest wsparcie dla żołnierzy weteranów poszkodowanych poza granicami naszego kraju – mówił minister.

Nowelizacja ustawy o weteranach wprowadzona w lipcu 2019 r. uwzględniała wiele postulatów zgłaszanych przez środowiska weteranów, w tym m.in. bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne i leczniczo-profilaktyczne, kompleksową opiekę medyczną, uprawnienie do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu czy rozszerzenie prawa do uzyskania pomocy finansowej na naukę.

Nowelizacja ustawy wprowadzona w lipcu tego roku umożliwia otrzymanie dodatku weterana poszkodowanego przez osoby czynne zawodowo, rozszerza też m.in. katalog świadczeń emerytalno-rentowych, przy których wypłacany będzie dodatek weterana poszkodowanego o rentę rodzinną.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie