Polska 2050: apel MSWiA do samorządów to złe zarządzanie, potrzebny jeden ośrodek dla ew. uchodźców

Apel szefa MSWiA, by wojewodowie przygotowali schronienie dla ewentualnych uchodźców z Ukrainy, to złe zarządzanie sytuacją kryzysową; powinien powstać jeden ośrodek oraz system pomagania uchodźcom wewnętrznym na Ukrainie - uważają politycy Polski 2050.

Od tygodni trwa napięcie związane z obecnością rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą. Nadal prowadzone są rozmowy dyplomatyczne mające na celu deeskalację sytuacji i niedopuszczenie do wybuchu wojny. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał we wtorek, że szef MSWiA poprzez wojewodów skierował pytania do samorządów o potencjalną bazę noclegową dla uchodźców z Ukrainy, którzy uciekaliby z kraju w wyniku eskalacji konfliktu z Rosją. W poniedziałek odbyła się wideokonferencja z udziałem kierownictwa MSWiA - ministra Mariusza Kamińskiego, wiceministrów Błażeja Pobożego oraz Pawła Szefernakera oraz wojewodów, której tematem była sytuacja wokół Ukrainy.

"Niezależnie od tego, czy sytuacja wokół Ukrainy rzeczywiście zmierza już ku deeskalacji, czy jednak będzie szła nagle, z zaskoczenia, w stronę eskalacji, my w Polsce powinniśmy mieć świadomość, że za naszą wschodnią granicą powstaje tak naprawdę, na życzenie Władimira Putina, kolejny Bliski Wschód - kolejne miejsce, w którym będzie wrzało, a różnym osobom będzie zależało na tym, żeby ono nigdy nie wygasło. W tym nowym porządku, który dzisiaj Putin próbuje zafundować światu, Polska staje się krajem frontowym, czy nam się to podoba czy nie" - powiedział lider ugrupowania Szymon Hołownia.

Polityk ocenił, że Polska musi przygotować się na "długi marsz" w kwestiach bezpieczeństwa.

Odniósł się - jak mówił - do "apelu ministra (SWiA Mariusza) Kamińskiego do wojewodów, żeby przygotowali dostępne w ciągu 48 godzin miejsca pobytu tymczasowego dla ewentualnych uchodźców z terenów objętych wojną". "Naszym zdaniem to przykład złego zarządzania sytuacją kryzysową - generowania emocji, chaosu, które powinno być zastąpione profesjonalnym podejściem. Takie podejście zakłada, że już dzisiaj polski rząd powinien już toczyć przygotowania do zbudowania mostu powietrznego z Ukrainą, tak by wesprzeć Ukrainę w jej sile, na jej terytorium. Powinniśmy się zastanowić, jak dostarczać na Ukrainę, w jak najszybszym tempie, i w jak największych ilościach wszystko, czego w razie konfliktu Ukraińcy będą potrzebować - namioty, śpiwory, lekarstwa" - mówił.

Według Hołowni, w przypadku eskalacji konfliktu wielu mieszkańców Ukrainy może uciekać z zagrożonych terenów, ale pozostać w granicach Ukrainy, i to ich należy wesprzeć. Wskazał też, że rząd powinien rozpocząć przygotowania do stworzenia ośrodka dla potencjalnych uchodźców, którzy dotrą do Polski.

Polityk mówił również, że celem polskiego rządu powinno być przede wszystkim utrzymanie jedności Zachodu i wsparcie Ukrainy, "tak aby nie była ona destabilizowana". "Dobrze, że minister (spraw zagranicznych) Rau, jako przewodniczący OBWE, zaproponował szereg działań, które mają na celu deeskalację. Będziemy go w tych działaniach wspierać" - zaznaczył, nawiązując do wtorkowego spotkania w Moskwie Zbigniewa Raua z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem.

Poseł Polski 2050 Paweł Zalewski ocenił, że wtorkowa konferencja prasowa po tym spotkaniu pokazała, że coraz bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne, zamiast militarnego. "Mamy nadzieję, że to dobry znak, choć mamy też świadomość, że to, w jaki sposób zachowa się Rosja, znajduje się w głowie prezydenta Putina i tylko on naprawdę wie, jak będzie wyglądała polityka rosyjska w najbliższym okresie" - powiedział.

Dodał, że Rosji nie udało się podzielić Zachodu ani zdestabilizować Ukrainy, a Ukraińcy zachowują godną podziwu zimną krew w obliczu agresji.

Lider partii Polska 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko zaapelował natomiast do prezydenta Andrzeja Dudy, by ten organizował podobne niedawnej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego spotkania z udziałem przedstawicieli opozycji w kluczowych sprawach, takich jak bezpieczeństwo narodowe.

W niedzielę portal TVN24 podał, że wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł polecił samorządowcom wskazać miejsca do kwaterowania ewentualnych uchodźców z Ukrainy. Doniesienia te potwierdził potem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. "Władze samorządowe mają (...) obowiązek przedstawić listę obiektów, które mogą służyć jako tymczasowe schronienie dla przyjezdnych" - powiedział w wywiadzie dla "Dziennika Polskiego".

Wiceminister SWiA Poboży informował natomiast w Polsat News, że w resorcie od wielu tygodni spotyka się zespół, który na bieżąco analizuje wydarzenia związane z kryzysem na Ukrainie. "W związku z tym, widząc, że sytuacja eskaluje, musimy się przygotowywać także na warianty, które oznaczałyby konieczność przyjęcia do Polski uchodźców" - mówił.

Od tygodni rosyjskie wojska koncentrują się przy granicy z Ukrainą. Działania te wywołują poważne obawy w krajach zachodnich, których przywódcy uważają, że istnieje ryzyko działań zbrojnych ze strony tego kraju. Moskwa twierdzi, że nie ma takich planów, jednocześnie żądając od USA i NATO gwarancji o nierozszerzaniu Sojuszu o Ukrainę oraz wycofaniu jego infrastruktury "od granic Rosji".

W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały m.in. rządy USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.

W sobotę po raz czwarty od początku kryzysu telefonicznie rozmawiali ze sobą prezydent USA Joe Biden oraz prezydent Rosji Władimir Putin. Amerykańska administracja informowała, że rozmowa była "rzeczowa i profesjonalna", ale "nie zmieniła fundamentalnej dynamiki sytuacji, jaką obserwujemy od kilku tygodni". W niedzielnym wywiadzie dla CNN doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan podkreślił, że do ataku na Ukrainę może dojść w każdej chwili - zarówno w przyszłym tygodniu, jak i po trwających do 20 lutego igrzyskach olimpijskich.