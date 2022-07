Polska 2050 apeluje do prezydenta o zawetowanie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Polska 2050 apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowania ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Jak podkreślił, poseł Michał Gramatyka chodzi o przepisy zaostrzające odpowiedzialność nieletnich oraz obniżające wiek tej odpowiedzialności.

"Ta ustawa nazywa się ustawą o resocjalizacji i wspieraniu, ale nie ma tam mowy ani o resocjalizacji, ani o wspieraniu. Jest natomiast mnóstwo przepisów, które zaostrzają odpowiedzialność nieletnich, które obniżają wiek tej odpowiedzialności, przepisów, które są nie do przyjęcia dla wszystkich ekspertów" - oświadczył w poniedziałek Gramatyka podczas briefingu w Sejmie z udziałem ekspertki Instytutu Strategie 2050 radczyni prawnej Miłosławy Zagłoby oraz wiceszefa partii Polska 2050 Macieja Żywno.

W ocenie Zagłoby, ustawa "jest kolejnym przykładem złej jakości prawa, które zostało napisane pod czyjeś polityczne wizje, a nie pod rzeczywiste potrzeby związane z postępowaniem w sprawie osób nieletnich". "Pomysł, żeby 10-latków oceniać pod kątem demoralizacji i stosować wobec nich kary to jest dowód na jaskrawą ignorancję psychologiczną, pedagogiczna, a nawet etyczną" - oświadczyła Zagłoba.

Jak podkreśliła, ustawa budzi "bardzo poważne wątpliwości", co do jej zgodności z art. 72 Konstytucji RP, który ustanawia ogólną zasadę ochrony praw dziecka w Polsce oraz jest sprzeczna z założeniami konwencji ONZ o prawach dziecka, której Polska była inicjatorem w 1985 roku.

Żywno zwrócił uwagę na zapisy dotyczące "wysyłania do placówek resocjalizacyjnych najmłodszego pokolenia, 10-latków". Przypomniał o uwagach pedagogów, psychologów i specjalistów od resocjalizacji, przekonujących, iż jest to "ogromny błąd", który można porównać do sytuacji, w której "lekarze stwierdzają, że na ból gardła wystarczą tabletki, ale politycy PiS jednak stwierdzają, że +nie+, że jednak skierują pacjenta do szpitala i na dzień dobry zalecą lewatywę".

Polityk wskazał też na zapisy dotyczące dyrektorów szkół, którzy mają decydować o tym, "czy ma być praca z rodziną (ucznia), czy też dziecko ma być na swój sposób ukarane". "Tutaj pojawia się oczekiwanie, że reprezentantem wymiaru sprawiedliwości będzie dyrektor" - zauważył.

Licząca ponad 400 artykułów nowa ustawa reformująca postępowania wobec nieletnich została uchwalona przez Sejm w początkach czerwca. W końcu czerwca Senat zagłosował za jej odrzuceniem. Sejm w czwartek nie zgodził się na wniosek Senatu.

Ustawa zakłada m.in., że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiać do zakładów poprawczych. Obecnie bowiem - jak wskazywało MS - zdarza się, że są obejmowani jedynie nadzorem kuratora.

Nowe przepisy określają minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie naruszające porządek prawny lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie 10 lat. Przyjęte rozwiązania mają też umożliwić dyrektorom szkół kierowanie uczniów za mniej poważne występki do prac porządkowych na terenie szkoły i wokół niej.

W sobotę Ministerstwo Sprawiedliwości wydało "Oświadczenie w sprawie kłamstw Onetu i Wirtualnej Polski o reformie przepisów o nieletnich". Podkreślono w nim, że "to kłamstwo, iż nowe przepisy przewidują umieszczanie 10-latków w zakładach poprawczych, zezwalają na użycie wobec dzieci paralizatora, a szkoły wprowadzono do systemu karania nieletnich". "Kłamstwem jest też, że w ustawie zawarto zezwolenie na użycie wobec dzieci paralizatora, kajdanek na nogi, czy chemicznych środków obezwładniających" - dodano.

W ocenie MS, "fałszywa jest również sugestia jakoby szkoły wprowadzono do systemu karania nieletnich". "W rzeczywistości, dyrektorzy szkół nie będą mogli stosować żadnych środków karnych, co jest kompetencją sądów. W myśl nowej ustawy, dyrektor szkoły może stosować - za zgodą ucznia i rodziców - jedynie środki oddziaływania wychowawczego (np. prace porządkowe na terenie szkoły), co zresztą jest już dziś zapisane w statutach wielu placówek" - czytamy w sobotnim oświadczeniu MS.

Nie udało się uzyskać w tej sprawie komentarza ze strony Kancelarii Prezydenta.