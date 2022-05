Polska 2050 apeluje o pomoc dla szpitala w Gdańsku i psychiatrii w Polsce

O natychmiastową pomoc dla oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku zaapelowali przedstawiciele Polski 2050. Zwracają się także do Ministerstwa Zdrowia o pilne uruchomienie pieniędzy z ministerialnej rezerwy, by wesprzeć psychiatrię w całym kraju.

Jedyny oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży na Pomorzu, w Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, wstrzymał przyjmowanie nowych pacjentów z powodu krytycznego przekroczenia liczby jednocześnie hospitalizowanych. 28 kwietnia br. w oddziale znajdowało się 61 pacjentów na 46 miejsc.

Jak powiedzieli na dzisiejszej konferencji prasowej przed szpitalem przedstawiciele ruchu Polska 2050, "dzieje się to w sytuacji, gdy w 2021 r. liczba prób samobójczych wśród młodzieży wzrosła rok do roku o 77 proc., a w woj. pomorskie zanotowało największą liczbę takich prób. To nie jest już kryzys opieki psychiatrycznej, ale jej całkowita zapaść".

"My wszyscy musimy tę placówkę wesprzeć wszystkimi dostępnymi środkami. To ostatnie miejsce, które ratuje dzieci w kryzysie psychicznym" - powiedziała Mirosława Zagłoba z Polski 2050.

Zdaniem przedstawicieli Polski 2050, oprócz niezbędnych długofalowych rozwiązań systemowych, pomoc dla oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz placówek zajmujących się pomocą psychiatryczną dla nieletnich, zapewniłoby "zwiększenie nakładów na psychiatrię do co najmniej 6 proc. budżetu NFZ, a w ramach tych 6 proc. co najmniej 1,5 proc. na psychiatrię dzieci i młodzieży".

"Środki na sfinansowanie tej podwyżki można znaleźć dosyć łatwo w rezerwie funduszu, którym dysponuje minister zdrowia. Obecnie wynosi ona ok 2 mld zł" - dodała Zagłoba.

Przedstawiciele ruchu poinformowali także, że przygotowali program kompleksowej reformy ochrony zdrowia w Polsce, w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Mowa w nim nie tylko zwiększeniu pieniędzy na tę gałąź medycyny, ale także m.in. o systemie zachęt dla młodych lekarzy, by specjalizowali się w psychiatrii dziecięcej.

Zdaniem dyrektora wydziału zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku Jerzego Karpińskiego, "sytuacja psychiatrii w całej Polsce, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi i młodzieżą, jest bardzo trudna".

"W tej chwili MZ wdrożyło program, który jest realizowany w całej Polsce, w województwie pomorskim też się rozpoczął ten proces" - poinformował Karpiński, mówiąc o pomocy psychiatrycznej i psychologicznej realizowanej na trzech poziomach referencyjnych: w ośrodkach środowiskowej pomocy psychologicznej i terapeutycznej, oddziałach dziennych oraz szpitalnych. Ten program pomocy w ocenie Jerzego Karpińskiego będzie zwiększał możliwość uzyskania pomocy, lecz musi potrwać.

Rzeczniczka szpitala na Srebrzysku Anna Czarnowska poinformowała, że przyjęcia na oddział dziecięcy i młodzieżowy są cały czas wstrzymane, ze względu na jego przepełnienie.

"W ekstremalnym przypadku zagrażającym życiu lub zdrowiu lekarz dyżurny może podjąć decyzje, że taka osoba trafi na oddział, co spotęguje permanentny stan przepełnienia" - powiedziała Czarnowska.