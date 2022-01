Polska 2050: będziemy domagać się od premiera działań, bo to rząd jest odpowiedzialny za walkę z epidemią

Przedstawiciele Polski 2050 zapowiedzieli, że idą na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, by domagać się od niego działań, bo to rząd jest odpowiedzialny za walkę z epidemią COVID-19. Wyrazili nadzieję, że premier nie zmarnuje szansy, by podjąć działania dla ratowania życia i zdrowia Polaków.

Premier zaprosił na wtorek na godz. 13 przedstawicieli partii politycznych na spotkanie ws. dalszej walki z pandemią COVID-19.

"Idziemy do premiera domagać się od niego działań, bo to rząd jest odpowiedzialny za walkę z epidemią" - podkreśliła szefowa koła parlamentarnego Polska 2050 Hanna Gill-Piątek na konferencji przed spotkaniem w KPRM.

Wyraziła nadzieję, że premier nie zmarnuje szansy na to, by wreszcie podjąć działania, ratujące życie i zdrowie Polaków. "Cały czas mamy taką nadzieję, ale prawdopodobnie, zdajemy sobie sprawę, że będzie to niestety kolejne czcze gadanie i że to spotkanie niestety znowu rząd zmarnuje" - oceniła.

Poinformowała, że jeżeli będzie mowa o projekcie w sprawie m.in. możliwości weryfikacji przez pracodawców tego, czy pracownicy są zaszczepieni przeciw Covid-19 - Polska 2050 będzie domagać się trzech najważniejszych punktów.

"Przede wszystkim tego, żeby testy były dostępne w nielimitowany sposób, (...) a niestety ta ustawa tego nie zapewnia" - powiedziała Gill-Piątek. Druga rzecz to podstawa prawna do tego, by m.in. kierownicy placówek oświatowych, usługodawcy czy przedsiębiorcy, mogli sprawdzać certyfikaty covidowe, ponieważ według niej ta ustawa też tego nie zapewnia.

"Trzecia rzecz, uważamy za bardzo ważne, żeby nie tylko medycy, ale również nauczyciele, pracownicy pomocy społecznej i posłowie podlegali obowiązkowi szczepień" - powiedziała Gill-Piątek. Zaznaczyła, że przedstawiciele Polski 2050 idą na spotkanie także z szeregiem rekomendacji, które opracowali medycy z Instytutu Strategie 2050.

"Czas już się skończył" - mówił poseł Wojciech Maksymowicz. Według niego "rząd nie ma już w ogóle czasu", trzeba działać bezwzględnie i jeżeli w ciągu najbliższych dwóch dni nie zostanie przyjęte "rozsądne działanie ustawowe", to będzie oznaczało, że zmarnowano czas i nie dano szansy na ratowanie ludzi

Według zaproszenia przekazanego przedstawicielom partii politycznych, podczas spotkania w KPRM mają być dyskutowane "rozwiązania prawne i systemowe, które umożliwią wykorzystanie skutecznych narządzi zapobiegających rozwojowi pandemii w Polsce".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek, że badania potwierdziły 36 995 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarły 252 osoby z COVID-19. Od początku pandemii wykryto w Polsce ponad 4,5 mln zakażeń, zmarło ponad 104 tys. osób.

Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z Czesławem Hocem na czele. Według autorów projektu, przepisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli" nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa.